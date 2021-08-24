Туристов призвали не загрязнять природу Заполярья

То, что происходит сегодня в популярных среди туристов местах Мурманской области, вызывает большую тревогу. В частности, поток туристов, посещающих полуострова Средний и Рыбачий, растет невероятными темпами. На территории полуостровов действует режим особо охраняемой природной территории. Но большого эффекта от этого мы пока не видим. С той же самой проблемой столкнулись жители села Териберка. Туда едут, чтобы увидеть нетронутую северную природу, но трогают ее настолько активно, что в некоторых местах от природы практически ничего не остается.

Туристы, которые приезжают на Кольский полуостров организованными группами, обычно ничего подобного не делают. Как правило, туроператоры понимают, что, если их клиенты будут уничтожать природные красоты, очень скоро другим туристам показывать будет нечего. Поэтому они говорят гостям, что можно делать и чего нельзя, требуют складывать мусор в машины и беречь природу, не уродовать ее колесами машин.

Но есть туристы, которые этого не понимают. Они заезжают на своих автомобилях

в нетронутую тундру. Им объясняешь, что этого делать нельзя. Однако они уверены, что на Кольском полуострове все растет так же, как и в средней полосе. Более того, зачастую так считают даже местные жители, не отдавая себе отчета в том, что автомобильные колеи в тундре могут оставаться в течение десятков лет. Например, слой горнотундровых почв редко достигает десяти сантиметров. Такая почва, поврежденная автомобилями, может и вовсе не восстановиться. Крайне необходимо просвещать людей, чтобы они знали, насколько ранима арктическая природа, и это должна быть постоянная широкомасштабная информационная кампания.

Во время тура я всегда предупреждаю участников: никуда ничего не выкидываем, окурки собираем в специальную коробочку. Как правило, они соглашаются. Другие заявляли, что нужно повесить на маршруте баннеры с надписями о запрете загрязнять природу. Здесь, в тундре, куда туристы приезжают именно за тем, чтобы увидеть первозданные ландшафты! Таких людей я вынужден предупреждать, что если они будут упорствовать, то продолжать тур не смогут. И все же, на мой взгляд, необходимо ввести "драконовские" штрафы в десятки тысяч рублей за любое загрязнение территории или попытку выехать на автомобиле за пределы обозначенного легального маршрута, как делают в Финляндии и Норвегии. Многих можно "воспитать" только таким способом.

Необходимо ввести "драконовские" штрафы за любое загрязнение территории

Еще одна проблема в том, что мы до сих пор не знаем в точности, сколько же туристов посещает Кольский полуостров. Инструменты, позволяющие учитывать турпоток, очень несовершенны. В частности, полуострова Рыбачий и Средний являются природным парком - охраняемой территорией. О количестве гостей, приезжающих на Рыбачий и Средний, позволяет хоть как-то судить их регистрация на сайте министерства природных ресурсов Мурманской области. Но очень многие туристы, приезжающие туда, не регистрируются и даже не подозревают о том, что эта территория является охраняемой. Кроме того, в статистику не попадают туристы, ночующие в палатках и не прибегающие к услугам гостиниц. И таких приезжих очень много. Можно с большой долей уверенности предположить, что реальная антропогенная нагрузка на природу Кольского полуострова намного выше, чем мы себе представляем.