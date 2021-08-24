Туристов призвали не загрязнять природу Заполярья

Новости

Власти Москвы снизили возраст приема в детсады 13:48
Новостройки в Сочи стали дороже Москвы 13:39
Путин и Моди договорились о постоянных консультациях России и Индии по Афганистану 13:35
Швеция обложит электросамокаты налогами 13:30
СМИ: украинский самолет в Кабуле был не похищен, а выкуплен афганцами 13:27
Песков: Единовременная выплата пока будет только пенсионерам 13:21
Греция будет бороться с "пандемией непривитых" 13:17
В Минтрансе назвали условие для создания лоукостера на Дальнем Востоке 13:17
В Севастополе девушке с ДЦП за два дня собрали деньги на электроколяску 13:17
Умер актер и сценарист Владислав Романов 13:13
Анна Кузнецова назвала причины гибели детей 13:13
В Челябинске завели дело о недостоверной рекламе внедорожников 13:11
На Кубани суд разрешил оперировать ребенка после отказа матери 13:11
Песков назвал риторическим вопрос о пользе или вреде сменяемости власти 13:08
В московском метро мужчина прыгнул на рельсы ради спасения попутчика 13:07
На Урале новому командующему Росгвардии вручили личный штандарт 13:06
Умер советский актер Гоча Ломия 13:05
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках 12:59
В Москве для самокатчиков начали устанавливать новые знаки 12:59
Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России" 12:59
В Вологде задержали пациента за угрозы врачу 12:56
"Спартак" согласовал переход бельгийского защитника 12:54
На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф 12:54
В Кузбассе с рельсов сошли восемь вагонов с углем 12:54
Трасса Москва-Петербург будет готова для беспилотных перевозок к 2024 году 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 13:36
Рубрика: Общество

Туристов призвали не загрязнять природу Заполярья

Текст: Владимир Онацкий (президент ассоциации "Арктические гиды")
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 191(8542)
То, что происходит сегодня в популярных среди туристов местах Мурманской области, вызывает большую тревогу. В частности, поток туристов, посещающих полуострова Средний и Рыбачий, растет невероятными темпами. На территории полуостровов действует режим особо охраняемой природной территории. Но большого эффекта от этого мы пока не видим. С той же самой проблемой столкнулись жители села Териберка. Туда едут, чтобы увидеть нетронутую северную природу, но трогают ее настолько активно, что в некоторых местах от природы практически ничего не остается.
Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости

Туристы, которые приезжают на Кольский полуостров организованными группами, обычно ничего подобного не делают. Как правило, туроператоры понимают, что, если их клиенты будут уничтожать природные красоты, очень скоро другим туристам показывать будет нечего. Поэтому они говорят гостям, что можно делать и чего нельзя, требуют складывать мусор в машины и беречь природу, не уродовать ее колесами машин.

Для регионов создадут типовую модель туристического цифрового паспорта

Но есть туристы, которые этого не понимают. Они заезжают на своих автомобилях

в нетронутую тундру. Им объясняешь, что этого делать нельзя. Однако они уверены, что на Кольском полуострове все растет так же, как и в средней полосе. Более того, зачастую так считают даже местные жители, не отдавая себе отчета в том, что автомобильные колеи в тундре могут оставаться в течение десятков лет. Например, слой горнотундровых почв редко достигает десяти сантиметров. Такая почва, поврежденная автомобилями, может и вовсе не восстановиться. Крайне необходимо просвещать людей, чтобы они знали, насколько ранима арктическая природа, и это должна быть постоянная широкомасштабная информационная кампания.

Во время тура я всегда предупреждаю участников: никуда ничего не выкидываем, окурки собираем в специальную коробочку. Как правило, они соглашаются. Другие заявляли, что нужно повесить на маршруте баннеры с надписями о запрете загрязнять природу. Здесь, в тундре, куда туристы приезжают именно за тем, чтобы увидеть первозданные ландшафты! Таких людей я вынужден предупреждать, что если они будут упорствовать, то продолжать тур не смогут. И все же, на мой взгляд, необходимо ввести "драконовские" штрафы в десятки тысяч рублей за любое загрязнение территории или попытку выехать на автомобиле за пределы обозначенного легального маршрута, как делают в Финляндии и Норвегии. Многих можно "воспитать" только таким способом.

Необходимо ввести "драконовские" штрафы за любое загрязнение территории

Еще одна проблема в том, что мы до сих пор не знаем в точности, сколько же туристов посещает Кольский полуостров. Инструменты, позволяющие учитывать турпоток, очень несовершенны. В частности, полуострова Рыбачий и Средний являются природным парком - охраняемой территорией. О количестве гостей, приезжающих на Рыбачий и Средний, позволяет хоть как-то судить их регистрация на сайте министерства природных ресурсов Мурманской области. Но очень многие туристы, приезжающие туда, не регистрируются и даже не подозревают о том, что эта территория является охраняемой. Кроме того, в статистику не попадают туристы, ночующие в палатках и не прибегающие к услугам гостиниц. И таких приезжих очень много. Можно с большой долей уверенности предположить, что реальная антропогенная нагрузка на природу Кольского полуострова намного выше, чем мы себе представляем.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
СМИ: украинский самолет в Кабуле был не похищен, а выкуплен афганцами
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете