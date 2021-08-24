В Калининграде городской велотрафик поможет оценить цифровая экосистема

В Калининграде планируют просчитывать велотрафик с помощью цифровой платформы местных разработчиков. Таким образом, сервис, позволяющий велосипедистам помериться результатами, станет серьезным подспорьем властям и, по замыслу разработчиков, поможет оптимизировать в городе не только велоинфраструктуру, но и расходы дорожных служб.

Калининградский проект "Велогород.Online" получил трехмиллионный грант Фонда содействия инновациям на недавно прошедшем в Великом Новгороде акселераторе "Архипелаг 2121". Это одно из главных событий Года науки и технологий в России организовало Агентство стратегических инициатив. Калининградцы оказались в лидерах по программе "Старт-1".

Эта цифровая платформа, или, как ее называют разработчики, цифровая экосистема, по сути, бесплатное приложение, собирающее из открытых источников, в том числе через любимый спортсменами сервис для велосипедистов и бегунов Strava, данные об активности "велеров" и систематизирующее их. Кроме Калининграда, этот сервис уже работает в Южно-Сахалинске и Якутске.

Участвовать в формировании этой базы данных может любой желающий - например, сообщить о ДТП или качестве велодорожки. Поэтому разработчики считают свой проект на сегодня наиболее полным источником данных о велосипедистах. Команду "Велогорода" возглавляет энтузиаст велодвижения Илья Абросимов. Научный руководитель проекта - Николай Никитин с кафедры машиноведения и технических систем БФУ имени И. Канта.

Средняя скорость калининградских велосипедистов в городе - 19 километров в час. Платформа даже рассчитала, что за четыре последних месяца этого года владельцы двухколесного транспорта, не используя для передвижения по городу автомобили, сэкономили, то есть не залили в баки, около 16 тонн бензина и не выбросили в атмосферу почти 56 тонн CO2.

Вся эта информация в систематизированном виде будет полезна специалистам при планировании не только маршрутов велодорожек, но и, к примеру, загрузки снегоуборочной и другой дорожной техники. Ведь велолюдям требуется все больше городского пространства. По оценкам экспертов, в областном центре около 25 процентов жителей имеют велосипеды. Продажи двухколесного транспорта стабильно растут, и это не считая так же постоянно растущего числа прокатных велосервисов. Плюсуя сюда распространение обычных и электросамокатов, нетрудно прикинуть, что в полумиллионном городе минимум у ста тысяч человек востребована велосипедная инфраструктура.