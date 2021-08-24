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24.08.2021 19:36
Рубрика: Общество

В Карелии прошла программа мобильности Ассоциации волонтерских центров

Текст: Антон Валагин, Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Надолго запомнят стажировку в Карелии ребята, которых пригласили поучаствовать в программе мобильности Ассоциации волонтерских центров. В Карелию приехали гости из Иркутской, Архангельской, Вологодской, Свердловской областей, Забайкалья, Москвы, Коми и Крыма.

Во время стажировки в рамках нацпроекта "Культура" они познакомились с онлайн-программой "Навигатор добровольчества", волонтерскими программами в Национальном музее Карелии, республиканском Музее изобразительных искусств, а также музее-заповеднике "Кижи". Посетили места, где наработали интересные культурные практики. А в финале - показали свои навыки на музыкальном фестивале Ruskeala Symphony.

Фото: Пресс-служба правительства Карелии
В Карелии прошел музыкальный фестиваль в горном парке Рускеала

"Проекты наших волонтеров известны не только в Карелии, - рассказала "РГ" руководитель Карельского центра развития добровольчества Дарья Маковецкая. - Некоторые из них показали эффективность, и сегодня их тиражируют добровольческие команды других регионов. А в этом году мы решили представить лучшие практики в сфере организации работы волонтеров в учреждениях культуры. Так что участники стажировки не только познакомились с опытом нашего региона, но и с волонтерской работой в зонах размещения памятников деревянного зодчества. А по итогам нашей встречи они написали волонтерские программы для своих учреждений".

Владимирская область тоже принимала гостей - там прошел Межрегиональный форум волонтеров культуры, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, "Невский 800". Приехали 200 участников из 53 регионов страны. Для них была приготовлена насыщенная программа: специалисты рассказали о принципах сохранения и реставрации культурного наследия, SMM-продвижении инициатив, организации туристических маршрутов и культурных пространств.

К общественному движению "Волонтеры культуры" присоединились больше 119 тысяч добровольцев 

Гости прослушали лекции известных историков, провели дискуссии с ведущими специалистами по волонтерскому движению, прошли мастер-классы по восстановлению объектов культурного наследия. На "десерт" - экскурсии по историческим местам Владимира и Суздаля.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Национальные проекты 2019-2024

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