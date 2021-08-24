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24.08.2021 10:51
Рубрика: Экономика

В Петербурге предложили повысить цены на проезд на два рубля

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с начала следующего года разовый проезд в метро и наземном транспорте может вырасти на два рубля. Соответствующее предложение было внесено комитетом по тарифам Северной столицы в городской парламент, который занимается утверждением бюджета.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как сообщили "РГ" в комитете по тарифам, ведомство получило предложение по повышению цен на проезд от комитета по транспорту. Но итоговое решение о стоимости проезда будет приниматься Законодательным собранием.

Пока предлагается следующее. Цены на жетоны в метро хотят повысить с 60 до 62 рублей, в наземном транспорте - с 55 до 57 рублей. Стоит отметить, что заметное повышение цен на разовый проезд в Петербурге происходит ежегодно. В Смольном объясняют это нежеланием субсидировать "туристов". По оценкам городских властей, разовые поездки выбирают, как правило, люди, приехавшие в город на несколько дней, а петербуржцы же предпочитают использовать электронные проездные. В частности, сейчас проезд в метро по карте "Подорожник" стоит 41 рубль, в наземном транспорте - 36 рублей. Если предложение Смольного утвердят в парламенте, то с начала года одна поездка по "Подорожнику" в подземке будет стоить 43 рубля, в автобусе, трамвае или троллейбусе - 38 рублей.

Предлагается поднять цены на проездные. Если сейчас автобусный билет для школьников на месяц стоит 380 рублей, то с 1 января он может вырасти в цене до 395 рублей, билет на все виды транспорта рискует вырасти в цене с 575 до 600 рублей.

Цены на автобусные проездные для студентов могут поднять с 655 рублей до 680, универсальный билет, позволяющий ездить как в наземном транспорте так и в метро с 1 января может стоить 1205 рублей против нынешних 1160. Цена на проездной билет для пенсионеров может вырасти с 645 до 671 рубля.

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