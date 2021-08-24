В Петербурге задержан иностранец за серию нападений на женщин

В Санкт-Петербурге задержан 24-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. По данным следствия, он совершил с апреля по август 2021 года не меньше семи нападений на женщин.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленник действовал в Приморском районе города. Его жертвами становились женщины разного возраста. Он выбирал безлюдные места, подкарауливал там одиноких женщин и набрасывался на них, подойдя со спины.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и три дела - по статье "насильственные действия сексуального характера". Это не все. Решается вопрос о возбуждении еще семи-восьми уголовных дел.

У следствия есть основания полагать, что количество жертв задержанного может быть больше. Тех, кто пострадал при подобных обстоятельствах, просят обратиться в полицию по телефонам 02 или 112.