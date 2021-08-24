В Поморье предложили упростить разработку песчаных карьеров

В Архангельской области около 500 деревень считаются труднодоступными. Есть и такие, где сегодня живут один-два человека. Тянуть дорогу к каждой деревне, находящейся за болотами и лесами, в сотнях километров от "большой земли", экономически нецелесообразно. Но для многих спасением могли бы стать отраслевые дороги - те, что строят предприятия ЛПК. А они в свою очередь заинтересованы в создании инфраструктуры для освоения зеленых массивов на малодоступных территориях Севера: в стратегии развития лесного комплекса РФ, утвержденной в феврале 2021 года, строительство лесных дорог значится как важнейшее условие освоения ресурсов в районах с ограниченной транспортной доступностью.

Тех дорог, которые сегодня проложены через леса Поморья, уже не хватает. Фото: Николай Гернет

Вместе с тем для строительства дорожной инфраструктуры необходима корректировка законодательной базы - часть норм противоречат друг другу. Во время пленарного заседания лесного форума, прошедшего в Архангельской области, депутатский корпус и правительство Поморья обратились к представителям федеральной власти с предложением упростить процесс строительства дорог - предоставить регионам возможность самостоятельно принимать решения, касающиеся разработки песчаных карьеров.

Дело в том, что для любой лесной дороги требуется большой объем гравия и песка, причем добывать эти простейшие, казалось бы, полезные ископаемые необходимо в непосредственной близости от дорог - если возить их с уже разработанных дальних месторождений, песок станет "золотым". Федеральным законом "О недрах" добыча общераспространенных полезных ископаемых разрешена лесозаготовителям для вывоза продукции без лицензии. А вот нормативной базой, регулирующей отношения в сфере использования лесов, применение этого права не предусмотрено.

В итоге предприятия ЛПК вступают в длительный процесс оформления лицензии на пользование недрами, при этом подготовка месторождения к освоению затягивается на полтора - два года.

Страдает не только бизнес, ведь построенные лесниками дороги остаются в собственности государства, они сегодня активно используются для охраны лесов, в том числе от пожаров. Отраслевые дороги очень нужны и муниципалитетам: всем, кто живет в глубинке. Причем проблема одинакова на всей территории Арктической зоны России, где есть леса. На Северо-Западе это и Поморье, и Республика Коми, и Карелия.

Чтобы ускорить создание инфраструктуры в северной тайге, правительство Поморья, Архангельское областное собрание при поддержке коллег из соседних регионов предложили отнести производственные и технологические нужды лесозаготовителей при строительстве лесных дорог к их собственным нуждам: это позволит не оформлять лицензию. Есть и еще один вариант - передать полномочия на уровень субъектов Федерации:

- Конечно, принять закон для всей страны очень непросто, так как не все регионы лесные, везде разные ситуации. Поэтому один из альтернативных вариантов, которые мы предлагаем сегодня, дать регионам возможность самим устанавливать эти нормы. Как постановлением правительства Архангельской области, так и на областном уровне областным законом, - отметил заместитель главы парламента региона Александр Дятлов.

"Построенные лесниками дороги остаются в собственности государства"

Сегодня есть поручение президента о необходимости разработки прямой нормативной базы для того, чтобы предприятиям ЛПК была дана возможность строить дороги. Вместе с тем упрощение процесса притормаживается из-за боязни злоупотреблений при добыче песка и гравия. Хотя, как говорилось на встрече, в строительстве лесных дорог есть "нюансы, с которыми сложно разобраться на федеральном уровне":

- Мы далеки от мысли, что крупнейшие предприятия Поморья вдруг займутся торговлей песком и начнут перепрофилироваться из лесопромышленных холдингов в холдинги по добыче полезных ископаемых, - отметил депутат.

Более того, по словам губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, "нельзя принимать законы с поправкой на то, что кто-то будет злоупотреблять. Нужно исходить из того, что законы принимаются для законопослушных людей и они исполняются".

Мнение

Олег Бочаров, заместитель главы Минпромторга РФ:

- Поддерживаю создание отраслевой дорожной сети. Если мы не докажем обслуживаемость лесов, если не докажем то, что за ними ухаживаем, не найдем экономических методов, как этот баланс повышать, то в будущей экономике мы проиграем. Отраслевая инфраструктура и логистика крайне важны.