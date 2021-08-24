В Вологде задержали пациента за угрозы врачу

В Вологде пациент областной больницы угрожал доктору расправой: медики вынуждены были вызвать охрану. Об этом сообщает пресс-служба вологодского управления Росгвардии.

На пульт дежурного вневедомственной охраны Вологды поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации, установленной в областной больнице на Пошехонском шоссе. Через несколько минут к медучреждению прибыл ближайший наряд группы задержания. Оказалось, один из пациентов, находящийся на стационарном лечении, начал вести себя агрессивно после того, как выпил пронесенный кем-то на территорию учреждения алкоголь.

Врач сделал замечание, пообещав, что из-за нарушения режима выпишет пациента домой. В ответ на это мужчина схватил нож и начал угрожать медику расправой. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, им оказался житель Вытегорского района 1982 года рождения. Стражи правопорядка передали его полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.