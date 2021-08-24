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24.08.2021 20:00
Рубрика: Общество

Заблудившихся грибников помогает отыскать геолокация

Текст: Татьяна Сухановская, Светлана Цыганкова ("Российская газета", Коми - Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Активный грибной сезон в регионах по традиции сопровождается не только заблудившимися в лесу, но и повышенной готовностью волонтеров и служб спасения. Люди ищут грибы, а спасатели, соответственно, грибников.
Потеряться в лесу даже людям опытным, отмечают спасатели, достаточно легко. Фото: Татьяна Андреева Потеряться в лесу даже людям опытным, отмечают спасатели, достаточно легко. Фото: Татьяна Андреева
Потеряться в лесу даже людям опытным, отмечают спасатели, достаточно легко. Фото: Татьяна Андреева

Лидия Григорьевна Сидорова, уроженка села Куратово Республики Коми, провела в лесу шесть суток. 79-летняя женщина, прихватив только ведерко и корзину, пошла в лес за ягодами и грибами. И... заблудилась. Ее сразу же кинулись искать родственники, подключились профессиональные спасатели и волонтеры. Они обследовали десятки километров лесных дорог, обошли и просеки, и вырубки, и канавы... Женщины нигде не было.

Фото: МЧС России/ТАСС
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А обнаружил старушку местный охотник, который с собаками отправился в лес осмотреть свои угодья. Она находилась на своих ногах и в здравой памяти. Он на мотоцикле и привез Лидию Григорьевну в деревню. Ее осмотрела фельдшер, назначила капельницы, слишком усталой и обезвоженной была женщина. Когда ей стало получше, пенсионерка рассказала, как выжила шесть суток в лесу. Оказалось, что телефон ее быстро разрядился, спичек с собой она не взяла. Поэтому устраивала под деревьями себе спальное место из веток, а лицо укрывала травой от комаров и мошек. Шла вдоль ручья, ела ягоды. Когда было уже невмоготу, кричала, звала на помощь. Но никто не откликался...

Руководитель региональной диспетчерской Архангельской области Служба 112 Игорь Григорьев в разговоре замечает, что грибникам надо знать, что мобильный телефон их спасение от стресса. Он рекомендует установить в телефоне специальное мобильное приложение. И не важно, что далеко не везде в лесу есть связь.

- Если человек его установил и отправляет смс-сообщение на наш телефон, то к нему автоматически "притягиваются" координаты, - поясняет он, - они отражаются, причем они будут точными. Если в лесу нет интернета, а сообщения уходят, то приложение все равно работает: в этом случае потерявшегося человека можно найти по телефону.

Первые случаи поиска потерявшихся грибников уже есть. В Вельском районе Архангельской области мужчина отправился в лес за грибами-ягодами: собирая чернику, он нос к носу столкнулся с медведем. В панике вельчанин рванул в лес, забыв про все ориентиры. Потом пришел в себя и позвонил в службу спасения, описал окрестности.

Спасатели рекомендуют грибникам установить в телефоне специальное мобильное приложение 

Ему посоветовали, как выйти к железной дороге. Но надежды не оправдались. Спасатели подключили железнодорожников. По засечке его последнего звонка удалось определить довольно точное местоположение человека - в радиусе километра. Все поезда, проходившие по этому участку, давали долгие гудки. Благодаря этому грибник вышел к железной дороге, а там и родной поселок был недалеко.

Напомним, с 1 июля в стране вступил в силу закон, который ускоряет поиск пропавших людей с помощью геолокации в мобильных телефонах: изменения внесены в закон об оперативно-розыскной деятельности. Жаль только, отмечают спасатели, что механизмы применения нового закона в службах спасения пока только предстоит отработать.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Архангельская область

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