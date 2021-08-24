Жильцы сыктывкарской многоэтажки научились зарабатывать на отходах

Жильцы шестиподъездной девятитажки на проспекте Бумажников Эжвинского района Сыктывкара на собственном примере убедились в том, насколько выгодной может быть сортировка бытовых отходов. Этим опытом с представителями городских ТСЖ поделилась жительница дома Арина Сажина на первом занятии "Школы осознанного потребления" в Коми.

- Я бы сказала, что это пока не школа, а ясли осознанного потребления, поскольку этому сегодня нужно учить людей с самых азов, - подчеркнула активистка.

Результаты подобной учебы впечатляют. В 2021 году жильцы дома заработали на сдаче вторсырья 118 тысяч рублей. Пока эти средства они решили копить, но первую покупку уже сделали - приобрели грязесборные коврики для всех подъездов дома. По словам Арины Сажиной, самое главное даже не в доходах, а в том, что с января было собрано десять тонн отходов, которые уже не попадут на свалку, а будут использованы вторично.

В доме насчитывается 197 квартир. Примерно половина их жильцов раздельно собирают 20 различных фракций мусора. Все контейнеры для них стоят в отдельном помещении. Четыре-пять фракций отходов сдаются бесплатно, за сдачу всех остальных жильцы получают деньги. Килограмм пластиковых отходов стоит 25-28 рублей, для сдачи необходимо сформировать партию примерно в 100 килограммов.

Еще одна статья дохода - бумага. Это макулатура, которая делится еще на три фракции. В частности, килограмм тщательно отсортированного "беляка" (без металлических скрепок и каких-либо других примесей) стоит 10-11 рублей. Также жильцы собирают железные и алюминиевые банки, различные крышки - пластиковые, алюминиевые и железные, аэрозольные баллончики, разные металлы (жесть, медь, латунь, алюминий), провода и технику. Отдельно сортируются мелкие металлические изделия - например, кнопки и булавки. Стоимость килограмма собранного металла - 16-18 рублей.

Казалось бы, сподвигнуть жильцов огромной девятиэтажки сортировать мусор на такое количество фракций и не ошибаться с контейнерами - дело практически нереальное. Но Арине Сажиной удалось с этим справиться. Первое время ей приходилось часто стоять у контейнеров, разговаривать с соседями и вместе с ними раскладывать отходы, но это общение принесло быстрый эффект. Сегодня жильцы дома гордятся своей экологической активностью.

В 2021 году жильцы дома заработали на сдаче вторсырья 118 тысяч рублей

Собранное жильцами вторсырье вывозится примерно раз в 10-13 дней. Принимают вторсырье пять предприятий. Собственных предприятий для его переработки в республике практически нет, поэтому его отправляют в разные регионы. Например, книги и прочую макулатуру, а также картонные "гильзы", на которые наматываются различные материалы, везут на фабрики в города Сокол и Муром. Собранный металл отправляют в Череповец на "Северсталь".

Опыт сыктывкарцев показал, что необходимо создать такой механизм начисления платы за вывоз ТКО, который побуждал бы граждан сортировать отходы. Сегодня подобного законодательного стимула нет. Например, семья из пяти человек активно сортирует отходы, от них на полигон почти ничего не поступает. А платят за вывоз мусора они столько же, сколько те, кто вообще не затрудняет себя сортировкой, что выглядит явной несправедливостью. Необходимо начислять плату за вывоз мусора по фактическому объему: чем больше мусора сортируешь и сдаешь, тем меньше платишь.