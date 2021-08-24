Что даст Крыму региональная программа страхования жилья от ЧС

В Крыму в июне-июле от залповых ливней пострадали 43 населенных пункта в шести муниципалитетах, всего же оказались подтопленными 524 частных жилых дома и 136 многоквартирных. Недавно во власти стихии вновь оказались Керчь и Ленинский район - там подтопило 107 жилых объектов. Владельцы пострадавшего жилья могут рассчитывать на компенсацию от государства в размере 100 тысяч рублей.

Михаил Порватов: Страхование жилья возможно не только на случай наступления ЧС, но и если вас, например, залили соседи, ограбили или случился пожар. Фото: Из архива Всероссийского Союза страховщиков

По мнению экспертов, если бы в регионе действовала программа страхования жилья от ЧС, выплаты были бы значительно больше. Еще 4 августа 2019 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, предусматривающие право субъектов РФ разрабатывать такие программы совместно со страховщиками. Заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов рассказал в интервью "РГ", почему регионы не торопятся принимать такие программы, в чем их отличие от других страховых продуктов и выгода для населения.

Михаил Николаевич, Всероссийский союз страховщиков и крымское правительство ведут переговоры о создании региональной программы страхования жилья. На какой они стадии? Подстегнут ли природные аномалии ее принятие?

Михаил Порватов: К правительству РК мы обратились еще в начале 2020 года, но так и не был определен уполномоченный орган на разработку этой программы. В связи с масштабными наводнениями в Керчи и Ялте летом мы повторно обратились к главе РК Сергею Аксенову с предложением активизироваться: определить координатора (министерство, департамент и т.д.), создать рабочую группу с участием страховых организаций и представителей Всероссийского союза страховщиков, разработать и утвердить документ. Если бы такая программа уже была в РК, расходы регионального и федерального бюджетов на ликвидацию последствий стихийных бедствий были бы значительно меньше. В этом случае страховщики взяли бы на себя основную нагрузку в части компенсации ущерба.

Подготовить и начать программу можно за несколько месяцев. Но в РК пока не принято окончательное решение.

Расскажите о преимуществах региональной программы для владельцев недвижимости? Какие риски обычно включают в программу страхования жилья от ЧС?

Михаил Порватов: Страхование каких рисков включать в программу - решает каждый регион. Это может быть утрата или повреждение жилого помещения при ЧС или в результате противоправных действий третьих лиц. Преимущество региональной программы по сравнению с классическим страхованием в том, что документ предусматривает более технологичные каналы продаж, например, включение строки "страхование" в платежку ЖКУ. И в этом случае договор страхования вступает в силу после оплаты первого страхового взноса. А для регионов включение платы за страховку в платежку ЖКУ существенно снизит стоимость страхования жилья.

Какие жилые объекты могут быть застрахованы по этой программе - многоквартирные дома и частные домовладения? Будут ли проверять состояние жилого фонда перед заключением сделок?

Михаил Порватов: Состояние жилого фонда, конечно же, имеет значение. Не будут застрахованы ветхие дома и подлежащие сносу, потому что существует риск страхового мошенничества. Застраховать по программе можно и квартиры в многоквартирных домах, и отдельно стоящие строения.

Какой процент выплат при наступлении ЧС возьмет на себя региональный бюджет, а какой - страховые компании?

Михаил Порватов: Законодательство предусматривает долевое участие в возмещении ущерба региональных властей и страховщиков. Минимальная доля из бюджетов регионов - 0,1 процента от размера ущерба, максимальная доля страховщиков - 99,9 процента.

Крым находится под санкциями, не будет ли сложностей с выбором страховой компании после принятия программы?

Михаил Порватов: Действительно, Крым - специфический регион, но десяток страховых компаний здесь работает. Возможно, принятие региональной программы поспособствует интересу страховых компаний к субъекту.

Есть ли примеры эффективной работы региональных программ страхования жилья от ЧС?

Михаил Порватов: Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в процесс подготовки региональных программ. Материальные ресурсы субъектов РФ были перенаправлены на борьбу с COVID-19.

В Москве программа страхования жилья действовала с 1995 года и была очень популярна среди владельцев жилых помещений: охват населения, по данным правительства Москвы, достигал 60 процентов. И это при том, что по сравнению с другими субъектами, столица достаточно спокойный регион. В программу не был включен ущерб от ЧС, но была предусмотрена утрата и повреждение жилого помещения в результате наступления иных событий. Размер страхового взноса в Москве, где самые дорогие квартиры в стране, составлял около 100 рублей в месяц.

Не случится ли так, что программа страхования жилья от ЧС в Крыму будет принята, а население не захочет платить? Это дело добровольное, а стихийные бедствия в Крыму - не частое явление...

Михаил Порватов: Страхование жилья возможно не только на случай наступления ЧС, но и если вас, например, залили соседи, вас ограбили или случился пожар. После принятия программы люди смогут застраховать свое жилье, а если они этого не сделают, то в случае ЧС они не смогут рассчитывать ни на что, кроме компенсации от государства - 100 тысяч рублей. Но эти деньги не покроют ущерб. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, риск случайной гибели имущества несет его собственник.

То есть, если бы пострадавшее от потопа жилье было застраховано, его владельцы получили бы гораздо больше, чем 100 тысяч?

Михаил Порватов: Постановлением правительства РФ установлен размер компенсации: рассчитывается он по формуле, где учитывается площадь жилого помещения и стоимость квадратного метра, которую ежеквартально определяет для каждого субъекта РФ Минстрой России. Например, если в Симферополе средняя стоимость квадратного метра жилья - 80 тысяч рублей, то после уничтожения в результате потопа или пожара условного дома площадью 100 квадратных метров владелец получит от страховщика и крымских властей в 80 раз больше, чем 100 тысяч!

Что касается разговоров об отказах страховщиков от выплат - это миф. Дело в том, что в 2012 году Верховный суд РФ распространил действие Закона о защите прав потребителей и на страхование. Это означает, что в случае необоснованного отказа в страховой выплате или необоснованного занижения размера страховой выплаты страховщик может получить огромный штраф. Кроме того, законодательство РФ напрямую регулирует этот социально значимый вид страхования.