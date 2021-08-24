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24.08.2021 11:52

Что даст Крыму региональная программа страхования жилья от ЧС

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
Российская газета - Экономика Крыма № 191(8542)
В Крыму в июне-июле от залповых ливней пострадали 43 населенных пункта в шести муниципалитетах, всего же оказались подтопленными 524 частных жилых дома и 136 многоквартирных. Недавно во власти стихии вновь оказались Керчь и Ленинский район - там подтопило 107 жилых объектов. Владельцы пострадавшего жилья могут рассчитывать на компенсацию от государства в размере 100 тысяч рублей.
Михаил Порватов: Страхование жилья возможно не только на случай наступления ЧС, но и если вас, например, залили соседи, ограбили или случился пожар. Фото: Из архива Всероссийского Союза страховщиков Михаил Порватов: Страхование жилья возможно не только на случай наступления ЧС, но и если вас, например, залили соседи, ограбили или случился пожар. Фото: Из архива Всероссийского Союза страховщиков
Михаил Порватов: Страхование жилья возможно не только на случай наступления ЧС, но и если вас, например, залили соседи, ограбили или случился пожар. Фото: Из архива Всероссийского Союза страховщиков

По мнению экспертов, если бы в регионе действовала программа страхования жилья от ЧС, выплаты были бы значительно больше. Еще 4 августа 2019 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, предусматривающие право субъектов РФ разрабатывать такие программы совместно со страховщиками. Заместитель директора Департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Порватов рассказал в интервью "РГ", почему регионы не торопятся принимать такие программы, в чем их отличие от других страховых продуктов и выгода для населения.

Фото: Мария Орлова
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Михаил Николаевич, Всероссийский союз страховщиков и крымское правительство ведут переговоры о создании региональной программы страхования жилья. На какой они стадии? Подстегнут ли природные аномалии ее принятие?

Михаил Порватов: К правительству РК мы обратились еще в начале 2020 года, но так и не был определен уполномоченный орган на разработку этой программы. В связи с масштабными наводнениями в Керчи и Ялте летом мы повторно обратились к главе РК Сергею Аксенову с предложением активизироваться: определить координатора (министерство, департамент и т.д.), создать рабочую группу с участием страховых организаций и представителей Всероссийского союза страховщиков, разработать и утвердить документ. Если бы такая программа уже была в РК, расходы регионального и федерального бюджетов на ликвидацию последствий стихийных бедствий были бы значительно меньше. В этом случае страховщики взяли бы на себя основную нагрузку в части компенсации ущерба.

Подготовить и начать программу можно за несколько месяцев. Но в РК пока не принято окончательное решение.

Расскажите о преимуществах региональной программы для владельцев недвижимости? Какие риски обычно включают в программу страхования жилья от ЧС?

Михаил Порватов: Страхование каких рисков включать в программу - решает каждый регион. Это может быть утрата или повреждение жилого помещения при ЧС или в результате противоправных действий третьих лиц. Преимущество региональной программы по сравнению с классическим страхованием в том, что документ предусматривает более технологичные каналы продаж, например, включение строки "страхование" в платежку ЖКУ. И в этом случае договор страхования вступает в силу после оплаты первого страхового взноса. А для регионов включение платы за страховку в платежку ЖКУ существенно снизит стоимость страхования жилья.

Какие жилые объекты могут быть застрахованы по этой программе - многоквартирные дома и частные домовладения? Будут ли проверять состояние жилого фонда перед заключением сделок?

Михаил Порватов: Состояние жилого фонда, конечно же, имеет значение. Не будут застрахованы ветхие дома и подлежащие сносу, потому что существует риск страхового мошенничества. Застраховать по программе можно и квартиры в многоквартирных домах, и отдельно стоящие строения.

Какой процент выплат при наступлении ЧС возьмет на себя региональный бюджет, а какой - страховые компании?

Михаил Порватов: Законодательство предусматривает долевое участие в возмещении ущерба региональных властей и страховщиков. Минимальная доля из бюджетов регионов - 0,1 процента от размера ущерба, максимальная доля страховщиков - 99,9 процента.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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Крым находится под санкциями, не будет ли сложностей с выбором страховой компании после принятия программы?

Михаил Порватов: Действительно, Крым - специфический регион, но десяток страховых компаний здесь работает. Возможно, принятие региональной программы поспособствует интересу страховых компаний к субъекту.

Есть ли примеры эффективной работы региональных программ страхования жилья от ЧС?

Михаил Порватов: Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в процесс подготовки региональных программ. Материальные ресурсы субъектов РФ были перенаправлены на борьбу с COVID-19.

В Москве программа страхования жилья действовала с 1995 года и была очень популярна среди владельцев жилых помещений: охват населения, по данным правительства Москвы, достигал 60 процентов. И это при том, что по сравнению с другими субъектами, столица достаточно спокойный регион. В программу не был включен ущерб от ЧС, но была предусмотрена утрата и повреждение жилого помещения в результате наступления иных событий. Размер страхового взноса в Москве, где самые дорогие квартиры в стране, составлял около 100 рублей в месяц.

Не случится ли так, что программа страхования жилья от ЧС в Крыму будет принята, а население не захочет платить? Это дело добровольное, а стихийные бедствия в Крыму - не частое явление...

Михаил Порватов: Страхование жилья возможно не только на случай наступления ЧС, но и если вас, например, залили соседи, вас ограбили или случился пожар. После принятия программы люди смогут застраховать свое жилье, а если они этого не сделают, то в случае ЧС они не смогут рассчитывать ни на что, кроме компенсации от государства - 100 тысяч рублей. Но эти деньги не покроют ущерб. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, риск случайной гибели имущества несет его собственник.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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То есть, если бы пострадавшее от потопа жилье было застраховано, его владельцы получили бы гораздо больше, чем 100 тысяч?

Михаил Порватов: Постановлением правительства РФ установлен размер компенсации: рассчитывается он по формуле, где учитывается площадь жилого помещения и стоимость квадратного метра, которую ежеквартально определяет для каждого субъекта РФ Минстрой России. Например, если в Симферополе средняя стоимость квадратного метра жилья - 80 тысяч рублей, то после уничтожения в результате потопа или пожара условного дома площадью 100 квадратных метров владелец получит от страховщика и крымских властей в 80 раз больше, чем 100 тысяч!

Что касается разговоров об отказах страховщиков от выплат - это миф. Дело в том, что в 2012 году Верховный суд РФ распространил действие Закона о защите прав потребителей и на страхование. Это означает, что в случае необоснованного отказа в страховой выплате или необоснованного занижения размера страховой выплаты страховщик может получить огромный штраф. Кроме того, законодательство РФ напрямую регулирует этот социально значимый вид страхования.

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