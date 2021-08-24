Энергетики увеличили чистую прибыль по МСФО на 36,6 процента

Новости

Власти Москвы снизили возраст приема в детсады 13:48
Новостройки в Сочи стали дороже Москвы 13:39
Путин и Моди договорились о постоянных консультациях России и Индии по Афганистану 13:35
Швеция обложит электросамокаты налогами 13:30
СМИ: украинский самолет в Кабуле был не похищен, а выкуплен афганцами 13:27
Песков: Единовременная выплата пока будет только пенсионерам 13:21
Греция будет бороться с "пандемией непривитых" 13:17
В Минтрансе назвали условие для создания лоукостера на Дальнем Востоке 13:17
В Севастополе девушке с ДЦП за два дня собрали деньги на электроколяску 13:17
Умер актер и сценарист Владислав Романов 13:13
Анна Кузнецова назвала причины гибели детей 13:13
В Челябинске завели дело о недостоверной рекламе внедорожников 13:11
На Кубани суд разрешил оперировать ребенка после отказа матери 13:11
Песков назвал риторическим вопрос о пользе или вреде сменяемости власти 13:08
В московском метро мужчина прыгнул на рельсы ради спасения попутчика 13:07
На Урале новому командующему Росгвардии вручили личный штандарт 13:06
Умер советский актер Гоча Ломия 13:05
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках 12:59
В Москве для самокатчиков начали устанавливать новые знаки 12:59
Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России" 12:59
В Вологде задержали пациента за угрозы врачу 12:56
"Спартак" согласовал переход бельгийского защитника 12:54
На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф 12:54
В Кузбассе с рельсов сошли восемь вагонов с углем 12:54
Трасса Москва-Петербург будет готова для беспилотных перевозок к 2024 году 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 12:50

Энергетики увеличили чистую прибыль по МСФО на 36,6 процента

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Компания "Россети Юг" в апреле-июне 2021 года получила чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 715,254 миллионов рублей. Это на 36,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таковы данные финансовой отчетности компании. В I полугодии 2021 года чистая прибыль выросла в 2,4 раза по сравнению с январем-июнем 2020 года - до 1,407 миллиарда рублей.

Фото: pixabay.com
Востребованность онлайн-сервисов "Россети Юг" выросла в 1,5 раза

Выручка во II квартале возросла на 17,1 процента - до 10,118 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 6,4 процента, до 8,985 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности составила 1,348 миллиарда рублей против убытка за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения равнялась 980,21 миллиона рублей (рост в 4,6 раза).

Активы компании с начала года выросли на 1,8 процента - до 43,574 миллиарда рублей на конец июня 2021 года.

В январе-июне 2021 года "Россети Юг" получили чистую прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета в размере 1,273 миллиарда рублей против убытка в размере 196,713 миллиона рублей годом ранее. Выручка выросла на 11,2 процента до 19,935 миллиарда рублей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
СМИ: украинский самолет в Кабуле был не похищен, а выкуплен афганцами
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников