Энергетики увеличили чистую прибыль по МСФО на 36,6 процента

Компания "Россети Юг" в апреле-июне 2021 года получила чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 715,254 миллионов рублей. Это на 36,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таковы данные финансовой отчетности компании. В I полугодии 2021 года чистая прибыль выросла в 2,4 раза по сравнению с январем-июнем 2020 года - до 1,407 миллиарда рублей.

Выручка во II квартале возросла на 17,1 процента - до 10,118 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 6,4 процента, до 8,985 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности составила 1,348 миллиарда рублей против убытка за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения равнялась 980,21 миллиона рублей (рост в 4,6 раза).

Активы компании с начала года выросли на 1,8 процента - до 43,574 миллиарда рублей на конец июня 2021 года.

В январе-июне 2021 года "Россети Юг" получили чистую прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета в размере 1,273 миллиарда рублей против убытка в размере 196,713 миллиона рублей годом ранее. Выручка выросла на 11,2 процента до 19,935 миллиарда рублей.