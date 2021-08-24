Глава Адыгеи рассказал о строительстве трассы в обход города Майкопа

В Адыгее продолжается строительство трассы в обход столицы республики города Майкопа, что позволит разгрузить улицу Хакурате от транзитного транспорта.

"Проект принесет пользу как жителям Майкопа, так и нашим гостям - ведь через город сейчас проходит кратчайший путь из других регионов Северного Кавказа к Черноморскому побережью. Кроме того, строительство дороги расширит транспортные возможности региона, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканской столицы", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он рассказал, что строительство объездной трассы идет в три этапа. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году (мимо хутора Гавердовского к трассе на Туапсе), проложено около девяти километров.

В 2019 году начато строительство второй очереди, а завершатся работы в этом году. Протяженность второй очереди (от въезда в Майкоп со стороны города Белореченска до трассы на станицу Гиагинскую) с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 километра. На третьем этапе проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7,5 километра с выходом к хутору Пролетарскому/аулу Мафэхабль. Этот этап будет завершен в 2022 году.

"Наша цель - создать в республике логичную и безопасную транспортную систему. Поэтому мы шаг за шагом реализуем новые проекты, увеличиваем число новых дорожных объектов, ремонтируем дороги в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", - подчеркнул глава республики.