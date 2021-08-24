Глава Адыгеи рассказал о строительстве трассы в обход города Майкопа

Новости

В Петербурге предложили повысить цены на проезд на два рубля 10:51
В Карелии умер третий человек после употребления суррогатного алкоголя 10:51
Суд отменил домашний арест гинекологу Дружининой по делу о торговле детьми 10:43
Под Воронежем более 30 тысяч человек остались без воды 10:40
В Приамурье трое подростков осквернили Мемориал Славы 10:39
В Сочи в пик курортного сезона рекордно подешевели авиабилеты 10:37
Захарова дала братский совет Зеленскому 10:36
В Тюмени избавили от многолетней боли пациентку с неясным диагнозом 10:31
Собянин рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице 10:30
Избившие пациентку в Ярославле санитары отстранены от работы 10:26
В Испании захотела остаться лишь половина эвакуированных афганцев 10:16
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула 10:12
Мишустин расширил меры поддержки птицеводов 10:09
В Сочи появился видеогид по достопримечательностям курорта 10:07
МИД РФ: Москва не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину 09:52
Полицейские задержали двух мужчин за нападение на таксиста в Подмосковье 09:47
Политолог Андрей Золотарев: Нынешний курс Киева приведет к распаду Украины 09:41
Россияне стали чаще жаловаться на взлом аккаунтов на "Госуслугах" 09:40
На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер 09:39
Петр Бирюков: В Москве улучшат качество и надежность электроснабжения 09:31
Опрос: Каждый третий российский школьник провел каникулы дома 09:27
Netflix до конца года выпустит 43 новых фильма 09:15
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли два человека 09:13
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года 09:08
Дебаты на "Первом" начались с вопросов демографии и безопасности 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 09:52
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи рассказал о строительстве трассы в обход города Майкопа

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В Адыгее продолжается строительство трассы в обход столицы республики города Майкопа, что позволит разгрузить улицу Хакурате от транзитного транспорта.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

"Проект принесет пользу как жителям Майкопа, так и нашим гостям - ведь через город сейчас проходит кратчайший путь из других регионов Северного Кавказа к Черноморскому побережью. Кроме того, строительство дороги расширит транспортные возможности региона, повысит инвестиционную привлекательность Майкопа, улучшит экологию республиканской столицы", - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона

Он рассказал, что строительство объездной трассы идет в три этапа. В рамках первой очереди, введенной в 2009 году (мимо хутора Гавердовского к трассе на Туапсе), проложено около девяти километров.

В 2019 году начато строительство второй очереди, а завершатся работы в этом году. Протяженность второй очереди (от въезда в Майкоп со стороны города Белореченска до трассы на станицу Гиагинскую) с тремя мостовыми сооружениями составляет 10,4 километра. На третьем этапе проектом предусмотрено строительство участка дороги протяженностью 7,5 километра с выходом к хутору Пролетарскому/аулу Мафэхабль. Этот этап будет завершен в 2022 году.

"Наша цель - создать в республике логичную и безопасную транспортную систему. Поэтому мы шаг за шагом реализуем новые проекты, увеличиваем число новых дорожных объектов, ремонтируем дороги в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги", - подчеркнул глава республики.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений
Партии начинают предвыборные дебаты на радио и телевидении
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных