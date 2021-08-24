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24.08.2021 13:17
Рубрика: Общество

В Севастополе девушке с ДЦП за два дня собрали деньги на электроколяску

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Жители Севастополя и других городов России, а также зарубежных стран за два дня собрали деньги на покупку электроколяски девушке-инвалиду Алене Клещевой. Коляска стоит более 180 тысяч рублей. Девушка сама пыталась накопить эту сумму, но на помощь пришли отзывчивые горожане.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Историю Алены в соцсетях рассказала жительница Севастополя Ольга Кочетова. У 31-летней Алены ДЦП, по городу она передвигается в инвалидной коляске, а дома - ползком на четвереньках. Сама снимает однокомнатную квартиру, коляску оставляет в подъезде на цокольном этаже, а по ступенькам поднимается и спускается ползком.

Чтобы накопить на электроколяску, Алена стала продавать расписные свистульки возле остановки на площади Лазарева. Керамические заготовки ей привозят из Симферополя, а она их расписывает. Собрала 18 тысяч рублей. Много приходится отдавать за аренду квартиры, а еще растить троих детей, которых Алена воспитывает вместе с тетей. У тети однушка, и пятерым там не поместиться, поэтому девушка снимает квартиру.

Пост о девушке-инвалиде из Севастополя моментально разлетелся по соцсетям, деньги стали приходить со всей страны и из-за границы. За два дня на карте Алены накопилось 192 тысячи рублей. Переводы пришли из Крыма, Сибири, Урала, Приморья, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов, а также из Германии, Прибалтики, Украины и США.

- Сейчас выбираем Алене электроколяску. Капелька за капелькой в эти двое суток превратились в цунами добра. И это неимоверно трогательно, до слез, - написала Кочетова на своей страничке в Facebook.

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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