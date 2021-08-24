Какие торговые площади под Ростовом отдадут под оптовые рынки

Для предпринимателей, работавших на оптово-розничных рынках в Аксайском районе, неподалеку от Ростова, ускоренными темпами строят новые торговые места. Они даже смогут выбрать, где в ближайшем будущем станут принимать покупателей.

Напомним, 27 апреля правоохранители оцепили четыре торговые площадки у въезда в Ростов вдоль трассы М4. Рынки начали проверять, в настоящее время расследуется уголовное дело по факту присвоения земельных участков и организации на них незаконной торговли. Аксайский районный суд вынес определение о приостановке торговли и наложении обеспечительных мер на участки до окончания проверки. Власти нашли свободные места на нескольких ростовских рынках, а продавцам овощей и фруктов предложили продолжить свою деятельность на месте старого ростовского аэропорта. Однако это решение временное. Что же предлагают коммерсантам, потерявшим работу?

Сегодня в Аксайском и Азовском районе и в городе-спутнике Ростова Батайске развернуто строительство нескольких торговых площадок. Объект "Донской базар" стоимостью 1,8 миллиарда рублей возводится в Азовском районе в несколько этапов - с 2021 по 2023 год. Распределительный центр "Агромолл" откроется в хуторе Ленина, он обойдется строительной компании в 2,5 миллиарда рублей. Планируется сдать более 53 тысяч квадратных метров торговых площадей и порядка 34 тысяч квадратных метров - складских. Работа будет завершена до 1 октября этого года. Предприниматели с рынка "Овощной" уже проявили интерес к этому объекту. Желание там работать выразили более 150 человек.

Как утверждают руководители организаций, они стараются учесть интересы и торговцев, и покупателей. Например, организация, ставшая инициатором строительства торгового комплекса "Южный" за сумму более четырех миллиардов рублей, анонсировала новые маршруты автобусов, которые будут доставлять граждан из нескольких районов Ростова к этому комплексу. Окончательную схему движения утвердят перед вводом в эксплуатацию первых торговых мест. 35 гектаров будут готовы уже к концу сентября 2021 года. Территорию асфальтируют, проложат коммуникации и подъездные пути с трассы М4 "Дон" в районе 1089-го километра. Рядом строится и к сентябрю будет закончена автомобильная развязка, позволяющая заезжать и выезжать на М4 как на юг, так и на север. Автомобильный обход Ростовской агломерации (обход Аксая) и западная хорда обеспечит доставку грузов с запада и востока. К осени будет возведено 3000 квадратных метров складских помещений, организовано 1500 мест для торговли с грузовых автомобилей, из них 300 - под навесом. В целом проект предусматривает два кластера на 182 гектарах - аграрный и универсальный промышленный. Это будет один из крупнейших на юге страны торгово-логистических центров. Уже проведены переговоры об аренде 95 тысяч квадратных метров в будущем торговом комплексе. Таким образом, места на "Южном" гарантировали себе около 200 коммерсантов.

О желании создать новые торговые площадки вместо закрытых рынков объявили еще несколько компаний. Одна из них планирует вложить более 3,6 миллиарда рублей в строительство продовольственно-логистического комплекса в Аксайском районе. Это даст более 280 тысяч квадратных метров торговых площадей. Срок реализации проекта - 2021 - 2023 годы. Есть и другие, не менее масштабные.

На встрече донских властей и бизнесменов решено, что предприниматели выберут самые подходящие для них площадки. С ними будут обсуждать условия сотрудничества и сроки переезда.

Строительство ведется ускоренными темпами. К 1 декабря 2021 года торговые места и складские помещения должны быть предоставлены предпринимателям, так как к этому времени экстренно организованная для торговцев площадка в бывшем аэропорту будет закрыта.

На встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым были названы меры поддержки, которыми могут воспользоваться предприниматели аксайских рынков. Так, бизнесменам предоставляются льготные займы до пяти миллионов рублей со ставкой от одного процента годовых. Банки подтвердили, что будут рассматривать обращения предпринимателей о предоставлении им кредитных каникул (реструктуризации) по ранее выданным кредитам.

Надо отметить, что не все коммерсанты удовлетворены решением вопроса.

- У меня была небольшая точка и постоянные покупатели. Вложения в бизнес незначительные, - говорит Аслан Закиров, работавший на овощном рынке. - Поэтому я согласен на переезд. Но те, у кого были основательные площади, капитальные магазины, не хотят брать кредиты даже под маленькие проценты и начинать с нуля.

Между тем

Администрация Ростова-на-Дону по итогам года заключит около 420 договоров с предпринимателями о размещении нестационарных торговых объектов (НТО). Для сравнения: в прошлом году было подписано всего 163 договора.

Работа в этом направлении ведется системно уже третий год. В результате на законных основаниях работают около 1700 ростовских НТО, а более ста муниципальных земельных участков стали использоваться легально. Более 1400 торговых точек были демонтированы, поскольку находились вне правового поля.

Как считают городские власти, искоренение несанкционированной торговли позволит ростовчанам и гостям донской столицы совершать комфортные, безопасные и качественные покупки. А самому Ростову это вернет статус города-купца.