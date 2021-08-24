Какую выручку рекордный урожай зерна принесет аграриям юга России

Урожай зерна на юге в этом году - один из лучших за всю историю страны (в Ростовской области, например, вообще рекорд по всем ключевым показателям). Как говорят эксперты, это триумф аграрной науки с учетом аномальной засухи прошлой осенью и обильных весенних осадков. Однако, судя по всему, рекордной выручки сельхозпроизводителям ждать все равно не стоит.

Дело техники

- 12,685 миллиона тонн - донские хлеборобы собрали самый большой урожай ранних зерновых как в своей истории, так и в истории всей России! Это одна десятая часть от прогнозируемого в стране. Также собран крупнейший в истории урожай нашей основной зерновой культуры, озимой пшеницы, - 11,33 миллиона тонн. При этом мы увеличим донской каравай поздними зерновыми, сбор которых будет завершен к концу октября - началу ноября, - рассказал первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Качество же феноменальное. По предварительным данным Центра оценки качества зерна, 97 процентов - продовольственное зерно третьего и четвертого класса, востребованное на мировом рынке.

На Кубани - ненамного меньше. По данным Национального аграрного агентства, здесь собраны рекордные 12,38 миллиона тонн зерновых (из них пшеницы - 10,54 миллиона). Около 90 процентов - третьего и четвертого класса.

АПК становится все более технологичным сегментом экономики, поясняют опрошенные "РГ" эксперты. Инновации, которые сейчас активно внедряются на юге, позволяют не просто наращивать урожай, а делать это системно и практически без оглядки на капризы природы, что наглядно показал этот год.

- Причина успеха в сочетании нескольких факторов: качественный посевной материал, рациональный севооборот, высокоэффективная сельхозтехника, современная система обработки почвы, удобрения и своевременная защита урожая от болезней, сорняков и вредителей. То есть технологии и научно обоснованная культура земледелия, - говорит Гончаров.

Спутники и дроны крестьянину в помощь

Резко увеличился, например, сегмент беспилотной сельхозтехники. Как писала "РГ", в прошлом году на Дону с разницей в несколько дней прошли первые в стране официальные показы отечественных образцов. Сначала свою разработку представила технологическая компания Cognitive Pilot, а менее чем через неделю на поля вышли беспилотные комбайны ростовского комбайнового завода Ростсельмаш. Оба продукта еще далеки от того, чтобы полностью заменить механизатора в кабине. Но уже сейчас понятно: техническая революция в АПК свершилась и дальнейший процесс автоматизации уже не остановить.

- Страшная стихия, которая обрушилась в середине августа на Краснодарский край, еще раз подтверждает, что фермерам уже недостаточно опираться на привычные исторические паттерны ведения сельского хозяйства. Погода становится все более непредсказуемой, и год от года нужно проводить существенное количество корректировок, адаптировать технологии к ситуации здесь и сейчас. Конечно, только технологии способны скорректировать климатические изменения, - считает гендиректор агротехнологической платформы "Инттерра" Виталий Бузу. - В значительной мере этому помогают спутниковые данные и цифровые системы интерпретации данных, которые, к примеру, могут указать очаг нового циклона, но что более важно, точечно выявить проблемный участок на поле в хозяйстве, где сотни и тысячи гектаров (например, фитопатологию растения по анализу его покровов, которые видны на качественном спутниковом снимке). Получив эти данные, фермер вместо бесконечных обходов может устремиться на нужный квадрат и оперативно исправить кризисную ситуацию. Ни один агроном не в состоянии обойти все свои поля, а спутники и дроны с высоты легко находят проблемный участок и сообщают об этом.

Но сегодня мало вырастить хороший урожай, его нужно выгодно продать и заработать на этом. А тут как раз все сложно.

Ценовые ножницы

Экспортные цены во второй декаде августа начали расти, после того как вышли неутешительные мировые сводки об урожае 2021 года. Климат становится непредсказуемым не только в России. В результате прогноз пересматривается практически во всех основных странах-производителях. Влияют и внутренние факторы. В частности, как говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, августовский рост цен произошел из-за "некорректных данных, опубликованных Росстатом в конце июля" о сокращении посевных площадей, прежде всего озимых.

"Вольно или невольно, но Росстат своими некорректными данными раскачал цены на мировом рынке зерна. Это мощнейший удар по репутации и конкурентоспособности России как крупнейшего экспортера пшеницы", - цитировали Зернина профильные агроСМИ.

Как результат - стоимость тонны пшеницы в южных портах во второй декаде августа выросла почти на 20 долларов, до 286 - 287 долларов за тонну. Качественную пшеницу с протеином 12,5 процента сейчас можно продать и дороже, за фантастические 300 долларов.

При этом российский рынок, где действуют плавающие пошлины на экспорт, вряд ли позволит аграриям извлечь из этого большую прибыль.

- Сельхозпроизводители оказались в парадоксальной ситуации. С одной стороны, рекордный урожай и высокие цены в самый разгар уборки. Казалось бы, лучше не придумаешь. Однако если цены в ближайшие две недели не скорректируются до более адекватных значений, плавающая пошлина может быть повышена, она все равно "съест" всю прибыль производителей, трейдеров и экспортеров, - поясняет редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - При этом нужно понимать, что рост цен на сельхозсырье - процесс глобальный. Вслед за пшеницей и кукурузой будут дорожать удобрения, пестициды, техника. И выходит, что аграрии, с одной стороны, ограничены в доходах, а с другой - вынуждены покупать необходимые им товары для сезонных сельхозработ по сильно выросшим ценам. Да, государство пытается сгладить диспаритет, договаривается о скидках с российскими производителями удобрений, субсидирует покупку техники и так далее. Но это практически не компенсирует перекос. В результате мы можем получить массовое банкротство мелких хозяйств, у которых нет возможности переждать этот ценовой шторм.

При этом цены на продовольствие расти резкими темпами не будут, уверен эксперт. Во-первых, в структуре себестоимости продуктов сырье занимает далеко не первое место (гораздо больше расходов приходится на оплату ЖКХ, транспорт и логистику, зарплату, налоги и так далее). Кроме того, государство внимательно следит за ситуацией и не позволит сетевикам нажиться под шумок мирового ценового шторма.