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24.08.2021 12:16

Комплексный подход: Как в Ростове решат транспортную проблему МК Суворовский

Текст: Валерий Николаев
Администрация Ростова-на-Дону выступает за комплексный подход к решению транспортной проблемы микрорайона Суворовский, в котором проживает более 50 тысяч человек. Реконструкция дорожной сети не только сделает жизнь горожан комфортнее, но и приведет к социально-экономическому развитию территорий.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

- Улица Вавилова - важная транспортная артерия, соединяющая микрорайон Суворовский с Северным жилым массивом и центром города, поэтому ее обновление - одна из ключевых задач городской власти, - считает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В июне проектная документация реконструкции автомобильной дороги по Вавилова получила положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ - около 5,8 миллиардов рублей.

Дорога будет расширена до четырех полос, а для жителей прилегающих улиц и дачных поселков построят два проезда местного значения шириной 5,5 метров. Особенностью проекта является рельеф местности и перепад высот - от 34 до 85 метров, поэтому часть работ будет направлена на выравнивание ландшафта.

В рамках проекта также возведут двухуровневую развязку. На первом уровне развязки будет транспортное кольцо: Королева-Вавилова-Суворовский, а второй уровень - через путепровод в другую сторону. Дабы не ограничивать движение вначале будут построены местные проезды, а затем уже путепровод и основная дорога.

Для реконструкции дороги также потребуется провести выкуп попадающих в зону строительства 137 земельных участков. Для взаимодействия с собственниками земель в администрации города создана рабочая группа по выкупу участков.

- Выкуп такого большого количества земельных участков - это масштабная работа. Тысячи людей ждут эту дорогу, поэтому подготовительная часть должна быть начата незамедлительно. Только индивидуальный подход к каждому собственнику, взаимодействие и разъяснительно-информационная работа с людьми помогут нам пройти этот необходимый этап, - отмечает глава администрации.

Приступить непосредственно к строительно-монтажным работам планируется во втором полугодии 2022 года, а сдать объект в эксплуатацию - в конце 2024 года.

Полезный контакт

По всем вопросам, касающимся выкупа участков на улице Вавилова можно обращаться по телефонам: 267-57-40 и 210-88-99.

Кстати

После реконструкции улицы Вавилова запланировано строительство новых автомобильных дорог Орбитальная-1 и Орбитальная-2.

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