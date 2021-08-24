На Кубани педагогам, врачам и соцработникам помогут приобрести жилье

Кубанские педагоги для первоначального взноса в ипотеку смогут получить субсидию из краевого бюджета. Такая возможность появится также у врачей и социальных работников. О старте нового социального проекта было объявлено на состоявшемся в Краснодаре традиционном августовском педсовете.

- Один из важнейших вопросов - полноценное обеспечение школ кадрами, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Поэтому мы приняли решение - с 2022 года педагоги, а также врачи и социальные работники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере одного миллиона рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

Новая мера поддержки касается тех, кто проживает в Краснодарском крае не меньше 10 лет, а следующие пять - будет работать по профессии, не меняя работу и место жительства.

Население Кубани постоянно увеличивается. Здесь есть все условия для комфортной жизни, поэтому в южный регион перебираются люди из разных уголков страны. С каждым годом растет количество учебных заведений и поликлиник. Но если проблему с нехваткой соцобъектов удается решить, то дефицит кадров остается острой проблемой. Проведенный анализ показал, что квалифицированные специалисты в поисках лучшей доли уезжают в чужие края из-за отсутствия собственного жилья. Теперь же тем, кто хочет остаться на родине и работать на благо края, нет нужды менять прописку.

- Мы высоко ценим нелегкий учительский труд и продолжим укреплять престиж этой профессии. Уже в следующем году выплату получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов. Программа будет рассчитана на три года, - заявил Вениамин Кондратьев. Региональная поддержка станет хорошим подспорьем для учителей и особенно для молодых специалистов, которых сегодня в крае порядка восьми тысяч человек. По словам вице-губернатора края Анны Миньковой, курирующей в администрации края социальную сферу, это очень важный и долгожданный проект для системы образования. Почти 600 педагогов впервые в этом году приступят к работе после окончания вузов и колледжей. А это говорит о том, что интерес к профессии сохраняется. "И новые меры поддержки станут для многих стимулом трудиться именно в педагогической сфере", - сказала вице-губернатор.

Новая мера поддержки касается тех, кто проживает на Кубани не меньше 10 лет, а следующие пять - будет работать по профессии

В школах Кубани сегодня трудятся 34 тысячи педагогов, из них более 23 процентов - до 35 лет. Как сказали в администрации края, новая мера поддержки адресована, прежде всего, именно им.