Необычное беспилотное такси создают ученые Севастопольского госуниверситета

Новости

Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ 20:01
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 20:00
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 19:49
Талибы не подтвердили факт тайной встречи с главой ЦРУ США 19:41
Минюст: Еврокомиссия заплатила телеканалу "Дождь" более 130 тысяч евро 19:17
Опубликованы результаты испытаний вакцины "КовиВак" 19:14
Медведев: "ЕР" предлагает выделить на развитие науки 1,6 трлн рублей 19:14
Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации 19:07
Путин заявил о планах выделить 340 млрд рублей на обновление авиапарка 19:05
МЧС: Из-за лесного пожара под Екатеринбургом эвакуированы 30 человек 19:03
Путин поручил правительству обеспечить долгосрочный рост экономики 18:49
Для военных разработан первый электромобиль: его показали на "Армии-2021" 18:42
Медведев: Предложения в программу "ЕР" поступили от двух миллионов граждан 18:41
Путин: У России есть эффективные возможности обеспечить свою безопасность 18:33
Рабочий погиб при обрыве троса люльки на улице 800-летия Москвы 18:24
Путин: Вакцинация - главное оружие от COVID, но принуждать к ней нельзя 18:24
В ПФР объяснили, как получать пенсию тем, кто живет за границей 18:23
Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина 18:14
Путин: Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане 18:12
Регионы получат еще 24 млрд рублей на лесоохрану 18:07
Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 18:05
Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год 17:56
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 17:55
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости среди инвалидов 17:53
Путин внесет свои предложения в программу ЕР 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 19:34
Рубрика: Общество

Необычное беспилотное такси создают ученые Севастопольского госуниверситета

Текст: Наталья Граф, Юлия Крымова
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Необычное беспилотное такси создают молодые ученые в лаборатории "Динамика полета" Севастопольского госуниверситета. Это полностью российская разработка, построенная на принципиально новом подходе к аэродинамике. Имея компоновку самолетного типа, аэротакси будет взлетать и садиться вертикально.
Уменьшенный макет аэротакси уже протестировали на экспериментальном стенде. Фото: Юлия Крымова

"Проект называется "Три по 200": 200 килограммов грузов он сможет перевозить на расстояние 200 километров со скоростью 200 километров в час, - пояснил "РГ" старший научный сотрудник лаборатории "Динамика полета", доцент кафедры проектирования беспилотных летательных аппаратов СевГУ Павел Кузнецов. - По характеристикам он будет вдвое превосходить коммерческие вертолеты класса Robinson R44, предназначенные для перевозки пассажиров и легких грузов". Аэротакси, которое создают при поддержке нацпроекта "Наука и университеты", сможет летать в беспилотном режиме и при необходимости управляться вручную. Помимо перевозки людей, на нем можно доставлять грузы, использовать для переброски оборудования и техники во время стихийных бедствий, наводнений, лесных пожаров.

Фото: скриншот RT на русском / youtube
Беспилотники для тушения пожаров показали на форуме "Армия-2021"

Уменьшенный макет аэротакси уже протестировали на экспериментальном стенде. Макет подвешивают на тросах, подключают множество датчиков, которые передают информацию в автоматическую систему управления. Стенд позволяет создавать ветровые потоки и завихрения, имитировать наклон поверхности, чтобы испытать аэродинамические свойства аппарата. В Год науки и технологий свои разработки ведут и сибиряки. Например, аспирантка Томского государственного университета Евгения Блинкова изучает динамику неуправляемых объектов, движущихся в околоземном космическом пространстве. Молодой ученый получила грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение эволюции орбит космического мусора.

Оказывается, на орбитах запуска сегодня находится более 13,4 тысячи объектов, из которых только 6 процентов - функционирующие. Отработавшие старые спутники, а также фрагменты летательных аппаратов являются космическими "отходами". Они подвержены действию гравитационного поля Земли, притяжению Луны и Солнца. Евгении Блинковой предстоит выяснить, как такой космический мусор будет двигаться с течением времени - в интервале 100 и более лет. "Неуправляемые объекты могут повредить, например, работающие спутники, - рассказывает аспирантка. - Их следует либо уводить, либо точно знать, что они не помешают другим. А для этого нужно знать долговременную эволюцию их орбит". Евгения занимается в молодежной лаборатории компьютерного моделирования и машинного анализа астрономических данных. Шестнадцать ученых наблюдают здесь за астероидами, искусственными спутниками Земли и объектами космического мусора.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Путин распорядился вернуть гражданам списанные за долги соцпособия
Путин призвал выплатить пенсионерам по 10 тысяч быстро и без сбора справок
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете