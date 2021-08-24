Необычное беспилотное такси создают ученые Севастопольского госуниверситета

Необычное беспилотное такси создают молодые ученые в лаборатории "Динамика полета" Севастопольского госуниверситета. Это полностью российская разработка, построенная на принципиально новом подходе к аэродинамике. Имея компоновку самолетного типа, аэротакси будет взлетать и садиться вертикально.

Уменьшенный макет аэротакси уже протестировали на экспериментальном стенде. Фото: Юлия Крымова

"Проект называется "Три по 200": 200 килограммов грузов он сможет перевозить на расстояние 200 километров со скоростью 200 километров в час, - пояснил "РГ" старший научный сотрудник лаборатории "Динамика полета", доцент кафедры проектирования беспилотных летательных аппаратов СевГУ Павел Кузнецов. - По характеристикам он будет вдвое превосходить коммерческие вертолеты класса Robinson R44, предназначенные для перевозки пассажиров и легких грузов". Аэротакси, которое создают при поддержке нацпроекта "Наука и университеты", сможет летать в беспилотном режиме и при необходимости управляться вручную. Помимо перевозки людей, на нем можно доставлять грузы, использовать для переброски оборудования и техники во время стихийных бедствий, наводнений, лесных пожаров.

Уменьшенный макет аэротакси уже протестировали на экспериментальном стенде. Макет подвешивают на тросах, подключают множество датчиков, которые передают информацию в автоматическую систему управления. Стенд позволяет создавать ветровые потоки и завихрения, имитировать наклон поверхности, чтобы испытать аэродинамические свойства аппарата. В Год науки и технологий свои разработки ведут и сибиряки. Например, аспирантка Томского государственного университета Евгения Блинкова изучает динамику неуправляемых объектов, движущихся в околоземном космическом пространстве. Молодой ученый получила грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение эволюции орбит космического мусора.

Оказывается, на орбитах запуска сегодня находится более 13,4 тысячи объектов, из которых только 6 процентов - функционирующие. Отработавшие старые спутники, а также фрагменты летательных аппаратов являются космическими "отходами". Они подвержены действию гравитационного поля Земли, притяжению Луны и Солнца. Евгении Блинковой предстоит выяснить, как такой космический мусор будет двигаться с течением времени - в интервале 100 и более лет. "Неуправляемые объекты могут повредить, например, работающие спутники, - рассказывает аспирантка. - Их следует либо уводить, либо точно знать, что они не помешают другим. А для этого нужно знать долговременную эволюцию их орбит". Евгения занимается в молодежной лаборатории компьютерного моделирования и машинного анализа астрономических данных. Шестнадцать ученых наблюдают здесь за астероидами, искусственными спутниками Земли и объектами космического мусора.