Новостройки в Сочи стали дороже Москвы

Сочи стал самым дорогим городом России по стоимости жилья в новостройках, обогнав Москву. Это зафиксировала федеральная база недвижимости Restate.ru. По ее данным, в середине августа цена квадратного метра недвижимости на первичном рынке Сочи достигла 305,9 тыс. рублей.

Ранее "вечным лидером" на рынке нового жилья считалась Москва. Но теперь она с ценой 283,5 тыс. рублей за "квадрат" уступила черноморскому курорту. Руководитель Федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый констатирует, что новостройки в южных городах России дорожают сильнее всего из-за спроса за счет иногородних покупателей, которых привлекает южный климат. Таких покупателей старое жилье не интересует - только новые дома.

Смена лидера на этом рынке произошла нынешним летом, когда квартиры в новостройках Сочи подорожали на 25% (по цене квадратного метра), а в Москве - всего лишь на 9%. Однако в столице России квадратный метр жилья на вторичном рынке остается по-прежнему российским лидером: нынче он стоит 328 тыс. рублей. Сочи в этом секторе занимает второе место в стране с ценой квадратного метра 235 тыс. рублей. Вместе с тем вторичное жилье на курорте продолжается дорожать (+18% за лето), а в Москве рост цен на вторичку почти остановился. "Цены на готовое жилье в Москве явно стагнируют. Возможно, они уже достигли своего потолка", - считают в Restate.ru.