Новую систему пассажирских перевозок разработают в Астраханской области

На создание новой системы пассажирских перевозок Астраханская область планирует привлечь два миллиарда рублей инфраструктурных кредитов.

Существующая система никого не устраивает - ни пассажиров, ни перевозчиков. В июне было подписано соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ о совместной работе над повышением эффективности транспортного планирования. Решено воспользоваться инфраструктурными кредитами, предложенными президентом РФ: их будут предоставлять на новые проекты под три процента годовых.

Как сообщил глава региона Игорь Бабушкин, с начала 2021 года в области были отремонтированы 60 километров региональных автодорог, еще 60 километров строители закончат к декабрю. В этом году начнется капремонт 15 мостов, на что потребуется 1,5 миллиарда рублей.

Реконструкция и капитальный ремонт мостов и переправ - сложная работа. Из 313 мостов и путепроводов в регионе аварийными признаны более половины. Проблемы копились годами, и в одночасье их не решить, приходится рассчитывать на федеральную поддержку.

Постепенно будут модернизированы и паромные переправы. Вскоре новые паромы появятся в Камызякском и Володарском районе.

Проблемы водоснабжения, газификации, аварийного жилья, льготных лекарств, а также капремонта дорог входят в список самых актуальных. Их решение предусмотрено мастер-планом Астраханской агломерации. Его выполнение поможет региону получить статус приоритетной геостратегической территории. Заявка на присвоение Астраханской области данного статуса сейчас рассматривается в правительстве Российской Федерации. Это даст региону преференции как при федеральном финансировании, так и при реализации индивидуальных программ развития.