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24.08.2021 10:33
Рубрика: Общество

Предприятия Волгоградской области начали переход на "зеленую" энергетику

Текст: Марина Володина
Российская газета - Экономика Юга России № 191(8542)
В Волжском завершился монтаж солнечных батарей на крыше ремонтного цеха местного водоканала. Мощность электростанции - пять киловатт. Это не обеспечивает потребности предприятия в энергии полностью, но позволяет существенно экономить средства.

В общей сложности организация ввела в эксплуатацию четыре такие мини-станции. По расчетам специалистов, ежегодно они позволят экономить 380 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба КузГТУ
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В городе разработана программа "Волжский-2050", которая нацелена на развитие альтернативных источников энергии. В результате город должен перейти на собственные источники энергии с нулевым внешним энергопотреблением. Особое внимание при этом уделяется возобновляемым источникам. Так, на коммунальных, промышленных и социальных объектах устанавливают солнечные батареи, несколько волжских компаний разрабатывают альтернативные варианты обеспечения важнейшим ресурсом. Программа нашла поддержку в научной среде. Профессор кафедры энергетики волжского филиала МЭИ Максим Иваницкий работает над проектом чистой экосистемы города.

- Развитие города в соответствии с концепцией "Волжский-2050" с высокотехнологичными разработками НИУ Московского энергетического института позволит производить энергию для жителей Волжского с использованием внутреннего промышленного потенциала, а также улучшить экологию, - прокомментировал он перспективы проекта.

Также в филиале МЭИ рассказали, что в ближайшее время будут проведены исследования в области повышения энергоэффективности и экологичности тепловых процессов на промышленных объектах Волгоградской области и получения новых воспроизводимых видов энергии.

Согласно плану мэрии Волжского, к 2050 году город должен полностью перейти на экологичные виды энергопотребления, снизив зависимость от внешних источников до нуля. Помимо солнечной энергии в городе планируют внедрить технологии эффективного использования вторичного тепла.

Кстати

С 2018 года в области ввели в эксплуатацию уже шестую солнечную электростанцию (СЭС). Первую мощностью 10 МВт построили на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего предприятия.

В 2020 - 2021 году заработали еще четыре солнечные электростанции: "Светлая" и "Лучистая" мощностью по 25 МВт каждая в Светлоярском районе, "Астерион" мощностью 15 МВт - в Палласовском, "Медведица" мощностью 25 МВт - в Даниловском районе.

По информации регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, сегодня общая площадь всех созданных СЭС составляет почти 250 гектаров, а общая мощность - 120 МВт. Это сопоставимо с мощностью одной турбины Волжской ГЭС. Население области потребляет в среднем 273 МВт. Получается, что совокупная мощность волгоградских СЭС уже способна обеспечить до 50 процентов потребности жителей в электроэнергии. Общие инвестиции, которые были направлены на открытие шести станций, составили 14,5 миллиарда рублей.

Отметим, до 2026 года в Котовском районе Волгоградской области намерены ввести в строй три ветростанции, суммарная установленная мощность которых составит 395,8 МВт. Планируемая сумма инвестиций - 40 миллиардов рублей.

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