Рыбоводы Крыма нарастили объемы производства вопреки погоде

После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала отрасль рыборазведения на полуострове понесла невосполнимые потери. Водоемы, в которых выращивали промысловые виды рыбы, сократились на 6000 гектаров. Ситуацию усугубили последние засушливые годы. Как вопреки инфраструктурным и климатическим катаклизмам развивается отрасль аквакультуры - узнавал корреспондент "РГ".

Осетровая ферма в Джанкойском районе работает четвертый год. А начиналось все буквально на пустом месте, когда в степи стали копать первые пруды. Год спустя выпустили в них мальков ленского осетра и гибрида ленского с русским. Еще через 12 месяцев получили первых товарных осетров. За четыре года предприятие вышло на 60 процентов запланированного объема производства.

- Этот бизнес не может развиваться скачками, - говорит руководитель фермерского хозяйства Вардан Галстян. - Все должно двигаться плавно, постепенно. Сейчас у нас 20 бассейнов, и в первом полугодии мы выпустили 35 тысяч мальков осетра. Во втором полугодии будет чуть больше - 50 тысяч. Это уже на 35 процентов больше рыбы, чем в прошлом году.

Такое стадо в день потребляет 400 килограммов корма. На набор рыбой веса с 10 граммов до килограмма уходит год. После этого она уже становится товарной. Килограммового осетра покупают небольшие рыбоводные хозяйства, организующие платную рыбалку для любителей. Рыбу крупнее берут рестораны и крупные сетевые магазины. Раньше, говорит владелец, большим спросом пользовались особи весом от двух килограммов. Сейчас ситуация поменялась, и спрос на небольших осетров вырос, несмотря на то, что цена деликатеса кусается.

Рыбу весом от килограмма до двух из садка оптовым покупателям отпускают по 750 рублей за килограмм. От трех до пяти килограммов - уже по 900 рублей. В 2021 году только в этом хозяйстве вырастят осетровых общим весом около 100 тонн и примерно столько же другой пресноводной рыбы. Когда ферма выйдет на полную проектную мощность, производство осетровых увеличится до 150 тонн живой рыбы в год. Сумма инвестиций заявлена на уровне 38,7 миллиона рублей.

Для успешного развития, помимо инвестиций, потребовались знания, упорство и опыт, который приходит с годами. Но главный секрет успеха даже не в этом. Место для фермы выбрали неслучайно. На свободном участке почти у границы Крыма с Украиной остановились благодаря источнику артезианской воды - он подошел по дебету, температуре и химическому составу. Скважину искали долго, перебрали десятки вариантов, и наконец остановились на этой - она идеально подходит для осетровых рыб и к тому же самоизливающаяся. Вода кристально чистая и всегда одинаковой температуры - плюс 15 градусов. В палящий летний зной она может прогреться в ставках и до 22-23 градусов. При более высокой температуре рыба перестает есть и плохо набирает вес. Артезианский источник же помогает регулировать температуру. Воды здесь потребляют 1000 кубометров в сутки. Сначала она поступает в осетровые пруды, потом ее же перекачивают в пруды с карпом, белым амуром и толстолобиком. За последний год ферма расширилась и увеличила ассортимент за счет этих пресноводных рыб.

- В прошлом году весь юг России страдал от жесточайшей засухи. Естественные водоемы на Кубани, Ставрополье, в Ростовской области начали пересыхать, - говорит Вардан Галстян. - Мы с трудом находили для покупки малька, потому что рыбоводные хозяйства юга сократили маточное поголовье осетровых из-за засухи. Тогда мы еще раз оценили, насколько правильно поступили, сделав пруды на артезианской скважине.

С подобными проблемами столкнулись и другие рыбоводы Крыма. Предприниматель Алексей Козлов занимается рыборазведением и морским промыслом рыбы уже 10 лет и возглавляет Ассоциацию рыбохозяйственников Крыма. В Симферопольском районе он арендует пруд Чекур-Эли. Разводит белых амуров, карпа, толстолобика, окуня и еще несколько видов пресноводных рыб.

- Нам тоже знакомы проблемы с покупкой малька в хозяйствах Кубани. От прошлогодней засухи многие пострадали, - говорит Алексей. - В моем пруду глубина - 22 метра, поэтому уровень воды заметно не падал. А другим коллегам приходилось перекачивать воду из ставков, в которых нет рыбы, в зарыбленные водоемы, чтобы стадо не погибло.

Север Крыма, говорит специалист, в этом смысле в привилегированном положении. Там много скважин с естественным изливом. Вода из них обходится значительно дешевле, потому что не требует бурения, обустройства, множества сопроводительных документов, а расходы на электроэнергию значительно меньше. Такую воду не нужно качать насосами с глубины.

- В Симферопольском районе таких скважин нет, - говорит рыборазводчик. - Кроме того, осетр лучше других пресноводных рыб подходит для содержания на артезианской воде. Он не такой требовательный к растворенной соли. Со временем вода из скважины может засолиться, и для карпа это уже не приемлемо. А осетр может переносить более высокую концентрацию солей в воде.

Сегодня наиболее перспективной в Крыму становится морская аквакультура. По данным Минсельхоза РК, сейчас этим бизнесом на полуострове занимается 80 хозяйств. 15 из них - крупные, ведь этот вид предпринимательства требует больших инвестиций. Успешно развиваться позволяет господдержка. Например, осетровая ферма Вардана Галстяна за два года получила из бюджета 4,2 миллиона рублей субсидий. .

Комментарий

Андрей Рюмшин, заместитель председателя Совета министров Крыма - министр сельского хозяйства РК:

- В 2020 году была оказана господдержка субъектам рыбохозяйственного комплекса с финансированием из бюджета РК на общую сумму 32,56 миллиона рублей. Господдержкой воспользовались восемь рыбоводных хозяйств республики, в числе которых - производители осетра и форели.