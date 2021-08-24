В Крыму катер насмерть задавил местного жителя

В Крыму в бухте Двуякорная купавшийся в не предназначенном для этого месте местный житель попал под катер и был смертельно травмирован. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.

Несчастный случай произошел в поселке Орджоникидзе в ста метрах от берега, когда 58-летний житель Феодосии купался в бухте Двуякорная в месте, не предназначенном для отдыха. В это время мимо проплывал катер, который тащил за собой водный аттракцион-"таблетку". От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления СК по Республике Крым. Следователи осматривают место происшествия и ставший причиной гибели человека катер.