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24.08.2021 17:24
Рубрика: Происшествия

В Крыму катер насмерть задавил местного жителя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму в бухте Двуякорная купавшийся в не предназначенном для этого месте местный житель попал под катер и был смертельно травмирован. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД на транспорте.

Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
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Несчастный случай произошел в поселке Орджоникидзе в ста метрах от берега, когда 58-летний житель Феодосии купался в бухте Двуякорная в месте, не предназначенном для отдыха. В это время мимо проплывал катер, который тащил за собой водный аттракцион-"таблетку". От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа Главного следственного управления СК по Республике Крым. Следователи осматривают место происшествия и ставший причиной гибели человека катер.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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