В Крыму накрыли цех производства синтетических наркотиков

В Красноперекопском районе сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю ликвидировали цех серийного производства синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Подпольную лабораторию в частном доме организовали двое ранее судимых безработных севастопольцев. Производимый продукт наркодельцы продавали крымчанам через так называемые закладки.

На месте правоохранители обнаружили более 450 граммов мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости, а также изъяли лабораторную посуду, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры.

В отношении севастопольцев возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенного в крупном размере (часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Им грозит до 20 лет лишения свободы.