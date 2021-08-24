В Крыму паркоместа за год подорожали на 40 процентов

По итогам первого полугодия в Крыму зафиксировано заметное повышение интереса к покупке и аренде парковочных мест. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года приобретать машино-места стали в 1,8 раз активнее, а арендовать их - более чем в три раза чаще, сообщили "РГ" в "Авито Недвижимость". Спрос огромный, но высокая себестоимость строительства паркингов не позволяет продавать их дешево.

- Тенденция роста числа потенциальных покупателей и арендаторов в этом сегменте сохраняется, - отмечает руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев. - Стоит отметить, что после закрепления в Гражданском кодексе статуса машино-мест как самостоятельных объектов (а не части паркинга) их стали рассматривать не только в качестве площадки для машины, но и как инструмент инвестирования - в том числе на фоне подорожания жилой недвижимости. Дополнительным стимулом для приобретения или аренды собственного места для парковки остается также нехватка автостоянок в микрорайонах с плотной застройкой.

Средняя цена парковочного места в Крыму за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросла на 40 процентов и составила 700 000 рублей. Стоимость может доходить до 2,3 миллиона рублей, что зависит от площади машино-места и его расположения. Аренда же обходится в среднем в 3 000 рублей в месяц, что соответствует прошлогоднему уровню.

Число предложений в сегменте аренды увеличилось в 1,7 раза. Это связано с тем, что в новых жилых комплексах, как правило, есть собственный паркинг, предполагают эксперты.

- Каждый проект готовится с учетом всех норм и требований, в том числе и к паркоместам. Более того, мы уже стремимся к тому, чтобы обеспечивать парковочными местами реальную потребность, а не только выполнить нормативные показатели, - говорит директор по маркетингу и продажам компании "Гринвуд Девелопмент" Артур Дубровский.

Девелопер отмечает, что в новостройках к концу заселения непроданных паркомест практически не остается.

- Если говорить о предпочтениях в части аренды или покупки, то конечно, собственники квартир предпочитают покупку, а арендаторы квартир - аренду паркоместа. Многие жители сами приобретают паркоместа и по возможности сдают их в аренду соседям, - добавляет Артур Дубровский.

С июля крупнейший крымский банк начал ипотечное кредитование на приобретение машино-мест. За месяц поступило более 50 заявок, и уже выданы первые 10 кредитов.

- Средний чек по этой ипотечной программе - 707 тысяч рублей, ежемесячный платеж зависит от суммы кредита и его срока и может начинаться от 4950 рублей при применении дисконтов к ставкам и минимальной сумме кредита в 600 тысяч рублей. Сделка оформляется на срок до 17 лет. Но клиенты в основном предпочитают максимальные сроки, чтобы ежемесячный платеж был минимальным - в таком случае он будет почти равен ежемесячному тарифу обычной парковки. Но при покупке машино-места в кредит клиент платит за свое имущество, которое только дорожает со временем, - рассказали в пресс-службе банка.

- Такой продукт как "ипотека на паркоместа" мы ждали очень долго. Это дает возможность нашим клиентам относительно легко приобрести необходимое паркоместо, не имея в конкретный момент всей суммы на покупку. Однозначно выгоднее, чем снимать паркоместо, и безопаснее, чем оставлять авто на улице под открытым небом. Мы же со своей стороны предоставляем беспроцентную рассрочку клиентам на паркоместа, но допустимый срок такой рассрочки, конечно, меньше, чем с ипотекой от банка, - говорит Артур Дубровский. .