В Крыму туристов испугал "красный прилив" в Азовском море

В поселке Курортное Ленинского района в последние дни вода в Азовском море приобрела коричневый оттенок, вызвав так называемый эффект "красного прилива".

Берег усеян мертвыми медузами-корнеротами, среди которых встречаются погибшие дельфины. Ученые называют причиной природной аномалии цветение динофитовых водорослей, выделяющих опасные для всего живого токсины.

- Эти динофитовые водоросли опасны тем, что они вырабатывают токсины, один из которых - сакситоксин - влияет на рыбу, на моллюсков, обитающих в воде во время приливов, - пояснила телеканалу "Крым 24" старший научный сотрудник ФГБУ "Заповедный Крым" Наталья Литвниюк. - Он опасен и для человека, для млекопитающих тем, что в пищу попадает.

Отдыхающие на Азовском море туристы отмечают, что после купания ощущают жжение глаз и век, как после контакта с медузами. С такой проблемой туристы сталкиваются регулярно во время жаркой погоды.

- Это естественный биологический процесс, такие ситуации возникают в море регулярно при повышении температуры, - сообщила глава Ленинского района Екатерина Юровских.

Как считают специалисты, все проявления "красного прилива" исчезнут при смене направления ветра.