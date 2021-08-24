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24.08.2021 19:30
Рубрика: Власть

В рамках нацпроекта "Культура" молодежный центр закупит новое оборудование

Текст: Роман Мерзляков, Татьяна Ткачева
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Жители волгоградской Палласовки уже давно не видели кино на большом экране - кинотеатр здесь закрылся лет пятнадцать назад. Когда-то кинозал был и в молодежном центре "Спектр", но и там фильмов давно не крутили. Поэтому посмотреть новые приключения Джеймса Бонда или отечественные комедии жители ездили в Старую Полтавку - за 80 километров.

И вот в рамках нацпроекта "Культура" молодежный центр закупит новое оборудование. Палласовцы получили грант на пять миллионов рублей, и до конца декабря в райцентре появится современный кинотеатр. "Конечно, я рада! Новое всегда интересно, - признается директор "Спектра" Инна Порываева. - У нас живут 39 тысяч человек, а смотреть киноновинки возможности нет. И скоро будет зал с удобными сиденьями на 180 человек". А самое главное - появится новая аппаратура.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Жители Тамбовской области тоже смогут смотреть новинки в современном формате - до конца года здесь переоснастят кинотеатры в пяти районах - в Гавриловском, Мичуринском, Петровском, Ржаксинском и Сампурском. По итогам конкурсного отбора Фонда кино им выделили по пять миллионов рублей на закупку цифрового оборудования. В селе Петровское благодаря новой технике можно будет смотреть фильмы в 3D. Кинотеатр на 290 мест входит в структуру муниципального досугового центра. В ближайшее время будут объявлены торги на закупку оборудования - от экрана и звуковой системы до комплекта 3D-очков. "Три года назад мы провели в зале ремонт. Почти каждый день есть сеансы, в том числе и детские. Принимаем школьные группы. Взрослые в основном ездят на премьеры в соседние города. Надеемся, когда заработает 3D-кинозал, наши земляки будут смотреть новинки в Петровском", - призналась начальник отдела культуры администрации Петровского района Алла Шальнева.

111 миллионов россиян получат доступ к цифровому кинопоказу до конца 2024 года, а количество обновленных кинотеатров в стране достигнет 1734

Модернизированный кинотеатр должен открыться до 31 декабря 2021 года. В Петровском рассчитывают сделать это раньше, чтобы односельчане увидели предновогодние премьеры на большом экране

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