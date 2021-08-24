В Ростове разработана установка для уничтожения вирусов и бактерий

В Ростове разработано устройство, обеззараживающее воздух с помощью газовой смеси с озоном.

Человеку достаточно находиться в кабине, внешне напоминающей телефонную будку, 10 - 30 секунд. За это время воздушный поток и поверхности обеззараживаются специальной смесью газов и облучаются ультрафиолетом.

Такие аппараты можно устанавливать на входе в административные и другие общественные здания, на вокзалы. Они выдерживают температуру от + 45 до - 20 градусов по Цельсию.

Вредоносные вирусы и бактерии уничтожаются на любых поверхностях, в том числе и на слизистой оболочке.

Разработка хорошо себя показала во время тестирования в Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора. В отчете института говорится, что устройство быстро уменьшает количество вредоносных частиц в воздухе. И, кроме того, значительно уменьшается количество вирусных частиц в носоглотке находящегося в кабине человека.

Аппарат уже прошел необходимую сертификацию. Разработкой заинтересовались как в нашей стране, так и за рубежом.