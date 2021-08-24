В Сочи появился видеогид по достопримечательностям курорта

Вышел пилотный выпуск нового видеопроекта "А в Сочи лучше!", предназначенного для укрепления туристической привлекательности города-курорта. Это серия размещенных на специальном портале видеороликов, которые знакомят зрителей с культурой, историей, природой и людьми российского юга.

Каждый выпуск представляет из себя 10-минутный видеогид о ключевых локациях курорта с полезными советами, маршрутами, инструкциями.

- Несмотря на проведение крупных мировых событий, с имиджем Сочи работать нужно постоянно. Негативные отголоски оставляют и стереотипы прошлых лет. В результате многие предпочитают отдых за границей, Прогнозируемый социальный эффект от проекта - рост внутреннего туризма даже после открытия международных границ. Весь контент проекта раскрывает мысль, что отдыхать в Сочи - круто, модно, не обязательно дорого и интересно, даже в период межсезонья, - говорит гендиректор созданного по решению местного Городского собрания Агентства по развитию туризма в Сочи Алла Солод,

В первом сезоне организаторы запланировали порядка 30 выпусков о городском отдыхе, походах одного дня, водных развлечениях, гастротуризме, об отдыхе с детьми, экстриме и о многом другом. Первый выпуск посвящен экотуризму в горах и демонстрирует сразу четыре маршрута разной категории сложности.

По словам мэра Алексея Копайгородского, развернутое здесь описание объектов поможет легко сделать выбор, а удобная навигация позволит поминутно спланировать свой отдых в Сочи.

- В соцсетях имеется немало разных обзоров и роликов о Сочи, но нет ни одного, который бы объединил в себе все основные туристические локации города. Сейчас мы уже отсняли 15 выпусков, причем зачастую в непростых условиях: в горах, на море, у водопадов и в каньонах, - отмечает автор и ведущая проекта Элина Кушниренко.