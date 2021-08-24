В Сочи установили личность сбившего ребенка на электросамокате

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства травмирования маленькой девочки в результате наезда электросамоката. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, вечером 22 августа 2021 года девочка, которой год и восемь месяцев, вместе с отцом гуляла по улице Конституции в Сочи. В какой-то момент проезжавший мимо на электросамокате мужчина наехал на ребенка и продолжил движение. В результате малышка получила перелом чешуйчатой и орбитальной костей. Пострадавшая находится в больнице.

Личность водителя самоката установлена, им оказался 44-летний местный житель. По оперативным данным, электросамокат является его личной собственностью.

Как ранее сообщала "РГ", сейчас проводится проверка, после которой будет возбуждено уголовное дело.