В Сочи в рыбоводческом хозяйстве вывели новую породу форели

Кубань вошла в число регионов - лидеров России по развитию аквакультуры. По данным Росрыболовства, в Краснодарском крае с начала года произвели 16,5 тысячи тонн такой продукции.

Как рассказал заместитель губернатора Кубани Андрей Коробка, это свыше 30 процентов всей товарной рыбы в ЮФО. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на восемь процентов. В некоторых категориях есть и более существенный рост, к примеру, в крае выращено на 67 процентов больше мидий - до 217 тонн, форели - на 45 процентов, до 378 тонн.

Чтобы увеличить производство и найти новые рынки сбыта, предприниматели модернизируют устаревшее оборудование. Так поступили, например, в старейшем рыбоводческом хозяйстве края, в селе Казачий Брод.

Как сообщили "РГ" в минсельхозе края, в регионе два форелевых хозяйства. Оба - в Адлерском районе Сочи: "Адлер" в селе Казачий Брод и "Лаура" в селе Монастырь, больше известном как Ахцу, по названию ущелья. Они считаются крупными, но если второе производит товарной рыбы примерно 40-48 тонн в год, то первое - почти в десять раз больше.

Есть еще личные подсобные хозяйства, где реализуют небольшие объемы продукции. Настолько небольшие, что официальной информации о них практически нет.

Племенному форелевому заводу "Адлер" уже более полувека. Здесь создано маточное стадо, представленное пятью видами радужной форели с чередующимися сроками нереста: камлоопс, Дональдсона, стальноголовый лосось, адлер и адлерская янтарная. В 2021 году племзавод подал документы для регистрации новой породы форели, выведенной в хозяйстве и названной по месяцу нереста августином. Кроме форели, выращивают осетров. Поэтому в местном магазине продается не только красная, но и черная икра. А вот свежие, а не мороженые мидии привозят из соседней Головинки, что в Лазаревском районе.

Адлерское предприятие занимает первое место на юге России по производству форели и посадочного материала. Со сменой собственника в конце прошлого года заговорили о масштабном обновлении оборудования, которое заметно устарело.

К 2024 году после модернизации производство племенного посадочного материала планируется увеличить почти в пять раз, а оплодотворенной икры - в семь. Товарной рыбы здесь будут выращивать в три раза больше, то есть более тысячи тонн, доля переработки возрастет в пять раз, до 500 тонн, а икры - в шесть раз, до 60 миллионов икринок в год. Общая сумма капиталовложений в проект составит около 540 миллионов рублей.

Как рассказала "РГ" заместитель генерального директора по производству Анастасия Степанова, первый этап модернизации начался этой весной.

- На предприятии завершается проект строительства малькового цеха, - отметила она. - На этом участке будут применены самые современные технологии, в том числе автоматизация контроля производства. Кроме того, здесь построят цех переработки и консервирования, модернизируют нерестово-осетровый цех. У нас есть опыт приготовления различных деликатесов, копченой, соленой, вяленой рыбы.

На заводе не только увеличат переработку рыбной продукции - более 200 тонн в год, но и займутся консервированием. В планах - ремонт подающих каналов, бассейнов, а также установка системы подачи кислорода (оксигенации).

Модернизация позволит предприятию сократить расходы, в первую очередь, на электроэнергию. Если сейчас на нее завод тратит более 50 миллионов рублей в год, то с установкой новых газово-поршневых станций расход уменьшится в два раза.

- К сожалению, за годы перестройки многие рыбоводческие хозяйства перепрофилировались на иностранных поставщиков рыбопосадочного материала, в первую очередь, из США, Франции, Германии, Финляндии и Польши, - объяснил генеральный директор завода Александр Жигалко. - Но рыбоматериал из-за границы надо проверять, чтобы избежать заражения вредителями. Однако, учитывая срок хранения рыбной продукции, тщательно проверить ее при прохождении таможни просто физически невозможно.

Есть еще один аспект модернизации хозяйства - увеличение рабочих мест, ведь автоматизировать все процессы невозможно.

Сейчас завод готов производить до 30 миллионов штук оплодотворенной икры форели и посадочный материал до 25 тонн в год. Интересно, что в этом году проведены эксперименты по получению триплоидной икры (имеющей три набора хромосом вместо двух), отличающейся быстрым ростом и выживаемостью.

Как у соседей?

Осетроводы начали оформлять молекулярно-генетические паспорта на рыбье стадо, чтобы повысить конкурентность своей продукции. Паспорт еще не является обязательным для выхода на рынок, однако предприниматели оформляют его все чаще. Сегодня российскому потребителю есть из чего выбирать: икру везут из Ирана, Китая и Уругвая. Экспертиза отечественного товара должна продемонстрировать потенциальному покупателю легальное происхождение икры.

В маточном стаде садкового хозяйства в Икрянинском районе три тысячи стерлядей. Глава предприятия Татьяна Щербатова одна из первых занялась паспортизацией осетровых и получила на это субсидию.

По словам Щербатовой, предприятие посетили специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, которые взяли для анализа частички плавников. Они занесли полученные данные в компьютерную базу, и теперь все потомство рыбы будет идентифицировано, а по икре можно будет определить, где и когда она получена.

Такой анализ обошелся предприятию недешево, в 350 тысяч рублей, однако большая часть этой суммы оплачена из государственной казны. Минэкономразвития региона инициировало создание центра "Мой бизнес", который призван поддержать предпринимателей. Через него и ведется финансирование. Чтобы получить генетический паспорт для своей продукции, рыбоводческое хозяйство должно внести пять процентов необходимой суммы.

Вадим Корнильев занимается аквакультурой в Икрянинском районе. Он оформил генетические паспорта на рыбу для того, чтобы расширить рынок сбыта. На его предприятии икру стерляди получают методом дойки, при этом выживаемость рыбы стопроцентная. Продукцию реализуют в европейской части России. Корнильев планирует торговать икрой на севере страны, где ему придется конкурировать с китайскими производителями.

А всего в Астраханской области разведением осетровых занимаются 40 предприятий, 15 из них продают черную икру. Таковы данные регионального минсельхоза. В этом году на рынок будет поставлено 15 тонн икры. Продукция ориентирована на покупателей, которые живут в городах-миллионниках России, в Казахстане, Индии, Австралии, Японии, Сингапуре.

Подготовила Наталья Коротченко