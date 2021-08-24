В Волгоградской области создадут лесозащитные полосы

Волгоградская область готова реализовать пилотный проект создания государственных лесозащитных полос.

Осложняет ситуацию длительный период высокой пожарной опасности - до 100 дней в году, а также большая удаленность лесов друг от друга. Отдельный вопрос - воспроизводство лесов. В этой работе задействована сеть из 12 специальных питомников, которые активно модернизируются и оснащаются современной техникой.

В 2021 году общая площадь, занятая новыми насаждениями, составит 1500 гектаров. А к 2023 году она будет увеличена до 1700 гектаров.

Губернатор региона Андрей Бочаров предложил вернуться к полномасштабному созданию государственных защитных лесополос, план которого был частью утвержденной еще в 1948 году программы преобразования природы. Тогда намечали к середине двадцатого века засадить лесом порядка 380 тысяч гектаров. На лесополосы возлагались важнейшие экологические и агротехнические функции. За три года реализации плана успели высадить деревья только примерно на 21 тысяче гектаров, но и они уже многократно доказали свою эффективность.

По мнению Бочарова, возвращение к этому плану позволит в значительной степени защитить людей, проживающих в местах со сложными погодно-климатическими условиями.