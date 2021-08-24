В Волгоградской области ураган повредил крыши 20 строений

Ураганный ветер в Ольховском районе Волгоградской области нанес имущественный ущерб в ряде поселений, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, повреждена кровля двух детских садов, сельского дома культуры, а также крыши 16 частных зданий в поселке Нежинский и хуторах Песковатка и Гурово.

На место происшествия выезжал прокурор Ольховского района Виктор Седов. Органы местного самоуправления совместно со службой социальной защиты населения обследуют пострадавшие объекты, оценивают ущерб и оказывают помощь гражданам.

Как уточнили в пресс-службе областного управления МЧС, погибших и пострадавших нет.