В Волгоградском водохранилище паром с арбузами сел на мель

В Николаевском районе Волгоградской области на территории водохранилища ночью сел на мель паром "Марш Славянки" с 27 людьми на борту и грузом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

На пароме - три легковых автомобиля и 11 грузовиков с арбузами. Сейчас судно разгружают, чтобы снять с мели. Первоначальная попытка вызволить плавсредство с помощью грузового парома "Приокский-4" не удалась.

Согласно сообщению, на пароме есть запас питьевой воды. Два подразделения спасателей находятся наготове в случае необходимости оказания экстренной помощи экипажу и пассажирам.