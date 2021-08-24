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форум армия-2021
Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
24.08.2021 10:17
Текст: Антон Валагин

БМП-3 оснастят активной защитой

В ходе модернизации БМП-3 получит комплекс активной защиты. Обновленные машины будут служить на Севере.

Фото: Магда Хибелли / РИА Новости
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- Улучшение изделия по основным тактико-техническим характеристикам ведется постоянно. Для повышения уровня защищенности БМП устанавливаются противокумулятивные экраны, комплекты навесной динамической защиты, прорабатывается вопрос установки активной защиты. Повышение управляемости достигается за счет использования современного программно-технического комплекса, - рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга "Высокоточные системы". В него входит производитель БМП "Курганмашзавод".

Огневая мощь машины планируется увеличить с помощью высокоточных управляемых боеприпасов. Для работы в Арктике БМП оснастят новыми гусеницами с уменьшенным давлением на грунт, также планируется замена штатного двигателя на 660-сильный УТД-32Т.

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