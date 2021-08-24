Ямал вошел в топ-5 регионов по развитию партнерства власти и бизнеса

Ямал вошел в пятерку регионов России с самым высоким уровнем государственно-частного партнерства.

Итоги рейтинга озвучил замглавы министерства экономического развития Илья Торосов. Анализ результатов взаимоотношения власти и бизнеса проводился по всем 85 субъектам РФ.

Причем, как отмечают эксперты, арктический регион в топ-5 рейтинга вошел во многом благодаря весомым проектам, которые имеют большое значение и для развития экономики страны в целом. Так, в октябре прошлого года было открыто движение по Пуровскому мосту - это первый в стране пример строительства большого объекта транспортной инфраструктуры, на который не было использовано ни копейки средств из бюджета. При этом пользоваться мостом могут жители всего региона. Объект долгожданный, мост не могли построить без малого 40 лет. А с использованием частных денег возвели меньше чем за два года с существенным опережением графика.

Мост решил давнюю проблему жителей сразу трех больших районов округа, в которых проживают около 30 тысяч жителей. Дело в том, что проехать через Пур, до того как мост построили, можно было только по зимнику, когда река прочно скована льдом, летом - по понтонной платной переправе, а в межсезонье перебраться с берега на берег можно было только на "воздушной подушке" - специальных катерах, которые запускают в период ледостава. Автомобильный транспорт в этот период простаивал. Появление капитального моста имеет огромное значение для перспективного развития всего округа, для освоения восточных районов. Он обеспечил круглогодичный доступ почти к 50 месторождениям. Более 70% трафика через реку Пур приходится на грузовой и коммерческий транспорт. В период межсезонья автомобили простаивали. С возведением моста эта проблема ушла в прошлое.

Еще один большой проект, который возводится на Ямале при участии бизнеса - это строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Причем это первая в России концессия на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Новый современный терминал с телетрапами и теплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Кроме того, в рамках концессии ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее завершения аэропорт сможет без ограничения принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Как говорят аналитики, только два этих примера - строительство моста через Пур и нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя - доказывают, что Ямал далеко не случайно вошел в топ рейтинга самых успешных регионов по уровню ГЧП.

- Успешная позиция округа в рейтинге связана в первую очередь с личной вовлеченностью главы округа в развитие государственно-частного партнерства и работу с инвесторами, - отмечает Евгений Забродин, член Общественной палаты России, политолог. - Внедрять механизмы ГЧП Дмитрий Артюхов начинал еще в статусе заместителя губернатора по экономике, когда эти инструменты практически не применялись для создания инфраструктуры общего пользования. А сейчас мы видим, что проекты успешно реализуются.

Отметим: на Ямале успешно практикуется и муниципально-частное партнерство при возведении социальных учреждений. Так, сегодня в округе идет активное строительство 22 детских садов, и больше половины из них - тринадцать - именно в рамках такого сотрудничества.

Что позволяет округу активно привлекать частные инвестиции?

- Большое внимание мы уделяем настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Стараемся максимально быстро реагировать на обращения инвесторов и оперативно искать решения, выгодные всем сторонам, - раскрыл механизм работы с инвесторами руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.

Безусловно, инструменты государственно-частного партнерства округ планирует использовать и в дальнейшем в самых перспективных и важных для Ямала проектах. Так, одним из них станет создание туристического кластера на Полярном Урале.

Кстати

Рейтинг уровня развития государственно-частного партнерства составляется ежегодно. В оценке принимают участие 85 субъектов России. При формировании учитывается опыт регионов в реализации проектов, развитие институциональной среды и нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства.