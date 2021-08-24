Ямал вошел в топ-5 регионов по развитию партнерства власти и бизнеса

Новости

Власти Москвы снизили возраст приема в детсады 13:48
Новостройки в Сочи стали дороже Москвы 13:39
Путин и Моди договорились о постоянных консультациях России и Индии по Афганистану 13:35
Швеция обложит электросамокаты налогами 13:30
СМИ: украинский самолет в Кабуле был не похищен, а выкуплен афганцами 13:27
Песков: Единовременная выплата пока будет только пенсионерам 13:21
Греция будет бороться с "пандемией непривитых" 13:17
В Минтрансе назвали условие для создания лоукостера на Дальнем Востоке 13:17
В Севастополе девушке с ДЦП за два дня собрали деньги на электроколяску 13:17
Умер актер и сценарист Владислав Романов 13:13
Анна Кузнецова назвала причины гибели детей 13:13
В Челябинске завели дело о недостоверной рекламе внедорожников 13:11
На Кубани суд разрешил оперировать ребенка после отказа матери 13:11
Песков назвал риторическим вопрос о пользе или вреде сменяемости власти 13:08
В московском метро мужчина прыгнул на рельсы ради спасения попутчика 13:07
На Урале новому командующему Росгвардии вручили личный штандарт 13:06
Умер советский актер Гоча Ломия 13:05
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках 12:59
В Москве для самокатчиков начали устанавливать новые знаки 12:59
Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России" 12:59
В Вологде задержали пациента за угрозы врачу 12:56
"Спартак" согласовал переход бельгийского защитника 12:54
На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф 12:54
В Кузбассе с рельсов сошли восемь вагонов с углем 12:54
Трасса Москва-Петербург будет готова для беспилотных перевозок к 2024 году 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 13:21
Рубрика: Власть

Ямал вошел в топ-5 регионов по развитию партнерства власти и бизнеса

Текст: Елена Панова
Ямал вошел в пятерку регионов России с самым высоким уровнем государственно-частного партнерства.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Итоги рейтинга озвучил замглавы министерства экономического развития Илья Торосов. Анализ результатов взаимоотношения власти и бизнеса проводился по всем 85 субъектам РФ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Ямале построят первую в мире арктическую станцию, работающую на силе ветра

Причем, как отмечают эксперты, арктический регион в топ-5 рейтинга вошел во многом благодаря весомым проектам, которые имеют большое значение и для развития экономики страны в целом. Так, в октябре прошлого года было открыто движение по Пуровскому мосту - это первый в стране пример строительства большого объекта транспортной инфраструктуры, на который не было использовано ни копейки средств из бюджета. При этом пользоваться мостом могут жители всего региона. Объект долгожданный, мост не могли построить без малого 40 лет. А с использованием частных денег возвели меньше чем за два года с существенным опережением графика.

Мост решил давнюю проблему жителей сразу трех больших районов округа, в которых проживают около 30 тысяч жителей. Дело в том, что проехать через Пур, до того как мост построили, можно было только по зимнику, когда река прочно скована льдом, летом - по понтонной платной переправе, а в межсезонье перебраться с берега на берег можно было только на "воздушной подушке" - специальных катерах, которые запускают в период ледостава. Автомобильный транспорт в этот период простаивал. Появление капитального моста имеет огромное значение для перспективного развития всего округа, для освоения восточных районов. Он обеспечил круглогодичный доступ почти к 50 месторождениям. Более 70% трафика через реку Пур приходится на грузовой и коммерческий транспорт. В период межсезонья автомобили простаивали. С возведением моста эта проблема ушла в прошлое.

Еще один большой проект, который возводится на Ямале при участии бизнеса - это строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Причем это первая в России концессия на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Новый современный терминал с телетрапами и теплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Кроме того, в рамках концессии ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее завершения аэропорт сможет без ограничения принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Как говорят аналитики, только два этих примера - строительство моста через Пур и нового терминала в аэропорту Нового Уренгоя - доказывают, что Ямал далеко не случайно вошел в топ рейтинга самых успешных регионов по уровню ГЧП.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Резиденты Арктической зоны реализуют проекты на 200 миллиардов рублей

- Успешная позиция округа в рейтинге связана в первую очередь с личной вовлеченностью главы округа в развитие государственно-частного партнерства и работу с инвесторами, - отмечает Евгений Забродин, член Общественной палаты России, политолог. - Внедрять механизмы ГЧП Дмитрий Артюхов начинал еще в статусе заместителя губернатора по экономике, когда эти инструменты практически не применялись для создания инфраструктуры общего пользования. А сейчас мы видим, что проекты успешно реализуются.

Отметим: на Ямале успешно практикуется и муниципально-частное партнерство при возведении социальных учреждений. Так, сегодня в округе идет активное строительство 22 детских садов, и больше половины из них - тринадцать - именно в рамках такого сотрудничества.

Что позволяет округу активно привлекать частные инвестиции?

- Большое внимание мы уделяем настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Стараемся максимально быстро реагировать на обращения инвесторов и оперативно искать решения, выгодные всем сторонам, - раскрыл механизм работы с инвесторами руководитель проектного офиса ЯНАО Олег Клочков.

Безусловно, инструменты государственно-частного партнерства округ планирует использовать и в дальнейшем в самых перспективных и важных для Ямала проектах. Так, одним из них станет создание туристического кластера на Полярном Урале.

Кстати

Рейтинг уровня развития государственно-частного партнерства составляется ежегодно. В оценке принимают участие 85 субъектов России. При формировании учитывается опыт регионов в реализации проектов, развитие институциональной среды и нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

Главное сегодня

СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
СМИ: украинский самолет в Кабуле был не похищен, а выкуплен афганцами
Минцифры объяснило, как борется с цифровыми мошенниками
В России начали разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных