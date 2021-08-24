Крупный пожар уничтожил 10 домов в Челябинской области

В городе Миассе Челябинской области крупный пожар уничтожил не меньше десятка дач в садовом товариществе "Урал-1". Причиной мог стать поджог.

- Сотрудники подразделений МЧС ликвидируют крупный пожар на территории СНТ "Урал-1" в Миасском городском округе, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, пострадало десять дачных домов. Распространения огня удалось остановить в 15.20. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара - поджог.

Быстрому распространению огня способствовала засушливая погода и плотная застройка. Сотрудники МЧС напоминают, что самостоятельное тушение пожара и спасение имущества представляет большую угрозу. О любых возгораниях следует немедленно информировать оперативные службы.