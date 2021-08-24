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24.08.2021 18:37
Рубрика: Происшествия

На трассе Екатеринбург-Пермь возобновили движение, закрытое из-за пожара

Текст: Юлия Мякишева

Из-за природного пожара под Ревой у горы Волчиха трассу Р-242 частично перекрывали с 290 по 326 километр. Сейчас движение восстановили.

На Урале дачников и туристов начали эвакуировать из-за лесных пожаров

Проехать по автодороге можно с 18:50 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, к месту пожара направлены два пожарных поезда со станции "Екатеринбург-Сортировочный" и поселка Кузино. Тушат пожар ко всему прочему еще и c вертолета. По данным департамента информационной политики Свердловской области, сброшено 68 кубических метров воды (25 автомобильных цистерн). Для разведки используются беспилотники. Площадь активного горения составляет 0,75 гектара.

Как сказал глава Первоуральска Игорь Кабец, на месте работает девяноста человек и тридцать единиц техники. Сил и средств для тушения пожара достаточно, помощь волонтеров не требуется.

Из ближайшего сада эвакуировано 30 дачников, их временно разместили в школе села Новоалексеевское.

Пожар действует на территории Билимбаевского лесничества, которое входит в Первоуральский городской округ. Напомним, в муниципалитете есть еще одно возгорание, которое тушат с 17 августа. Там огонь прошел уже 760 гектар, активно горит 1,14 гектара.

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