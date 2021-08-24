На Урале проверили заявление врача о нехватке внутривенного питания

На прошлой неделе общественность всколыхнул пост анестезиолога Алексея Паршукова из Североуральска. Доктор рассказал в соцсетях, что уже не в первый раз вынужден закупать препараты для тяжелых пациентов на свои деньги, и попросил о помощи меценатов.

Доктор из Североуральска заявил, что вынужден закупать медикаменты для тяжелых пациентов на свои деньги в аптеке. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

- Сейчас многие больницы имеют многомиллионные долги. Лекарства, оборудование, расходники в наличии по минимуму. А кроме дорогущих лекарств, мои пациенты должны есть. И кормить некоторых необходимо внутривенно. В этом, собственно, и проблема - парентерального питания в стационаре нет. Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами, - пояснил и.о. заведующего отделением реанимации.

Заметим, что питание с помощью капельниц обычно вводят людям, которые не могут усваивать его через зонд. Например, при циррозе печени, длительных гнойных процессах или кишечной непроходимости у онкобольных после операции. Один флакон альбумина (простого растворимого в воде белка) в свердловских аптеках продается по цене 1,9-2,2 тысячи рублей. Аминокислоты для энтерального питания подороже, от 3 до 5 тысяч за 500 мл.

Реакция на "пост помощи" последовала моментально - в Североуральск для проверки выехал замрегионального министра здравоохранения. Откликнулся и губернатор Евгений Куйвашев. "Если это правда, то ситуация просто вопиющая. Я знаю, что альбумин в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости", - написал он в Instagram.

Результаты проверки, опубликованные Росздравнадзором, удивили: ведомство фактически опровергло информацию, распространенную Алексеем Паршуковым. "В 2021 году Североуральской ЦГБ было приобретено пять флаконов "Альбумина 20%". По состоянию на 1 августа осталось три по 100 мг. Кроме того, имеется 20 флаконов "Аминовена" 500 мл для внутривенного питания. На момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении отсутствовали пациенты, нуждающиеся в парентеральной поддержке".

"Надеюсь, мой опыт поможет другим коллегам не стесняться вступать в диалог, не скрывать проблемы", - говорит Алексей Паршуков

Сам анестезиолог на отчет отреагировал спокойно.

- Спасибо, что написали честно о том, что нашли, но поясню: одним белком сыт не будешь - нужна жировая эмульсия, определенная калорийность и энергия для усвоения белков, жиров и углеводов. Я вижу, ситуация сдвинулась с места, надеюсь на позитивный исход истории. Сейчас решаются многие проблемы, в том числе те, которые висели в воздухе по 3-4 года, - говорит доктор. - Надеюсь, мой опыт поможет другим коллегам не стесняться вступать в диалог, не скрывать проблемы.

На наш запрос в ТФОМС, действительно ли у Севеуральской ЦГБ не хватает средств, чтобы закупать лекарства, пришел лаконичный ответ: "По отчетам, поступающим в фонд, серьезных финансовых проблем, которые могли бы влиять на доступность помощи для населения, у больницы нет. Там сохраняется высокий уровень оплаты труда и нет просроченной задолженности перед поставщиками. Средства за медпомощь, оказанную гражданам по ОМС, перечисляются медорганизации в срок".

При этом, по словам специалистов, в 2020 году расходы системы ОМС Свердловской области незапланированно выросли более чем на восемь миллиардов рублей из-за перепрофилирования клиник под лечение коронавирусной инфекции. За счет трансферта и субвенции федерального фонда, а также отдельных тарифных решений на уровне региона разрыв между плановыми и фактическими расходами удалось почти нивелировать. Больницам, не имеющим финансовых резервов, все заработанные ими по ОМС средства выплачиваются в первую очередь. Это позволяет сохранять устойчивость лечебной сети в целом.

Можно предположить: причина, породившая пост из Североуральска, кроется в логистических сбоях. И хорошо, что ее удалось вскрыть, прежде чем это привело к трагическим для чьей-то жизни последствиям.