Тюмень заволокло удушливым смогом

Ранним утром во вторник тюменцы принялись захлопывать окна и форточки - областную столицу накрыл смог. Сизая пелена распространяется так быстро, что неприятный запах сейчас чувствуют абсолютно во всей Тюмени и окрестных населенных пунктах. Кстати, на гарь горожане жаловались, начиная с субботы, но сейчас ситуация, похоже, достигла критической точки.

"В районе ТЭЦ-2 горят торфяники. Гарь идет и от почвенного пожара на территории лесного фонда у деревни Субботина в Тюменском районе. Торфяные пожары действуют в Ялуторовском и Исетском районах. Южный ветер доносит дым от пожаров Курганской и Свердловской областях. На тушение направлены силы и средства местного ГУ МЧС России", - сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович. Он предупредил: торфяники могут гореть и тлеть долго.

По данным регионального диспетчерского пункта Тюменской авиабазы, за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 13 лесных пожаров на общей площади свыше 38 гектраров (11 из них действующие, в том числе локализованные) и три ландшафтных на общей площади более 11 гектаров (действует один). Из-за аномально погоды специалисты установили IV (то есть высокий) класс пожарной опасности в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах.

Выходить на улицу лишний раз опасно: сразу кружится голова, першит в горле. Проветривать помещения не получается, одно спасение - кондиционер, но он есть не у всех.

Оперштаб тем временем распространил информацию по мерам безопасности. Горожан попросили не открывать окна, особенно ранним утром, когда предельна концентрация в воздухе вредных веществ (24 августа Роспотребнадзор подтвердил превышение содержания мелкодисперсных частиц, которые из-за малого веса не могут осесть на землю). Днем форточки рекомендовали занавесить влажной тканью, по комнатам расставить емкости с водой, чаще пить, принимать душ, промывать нос и горло, на улицу выходить только по необходимости, ведь "работу" смога усиливает аномальная для сибирского августа 35-градусная жара. Лишь в четверг синоптики обещают дождь.