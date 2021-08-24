Трассу Пермь - Екатеринбург перекрыли из пожара

Под Ревдой у горы Волчиха горит лес. Федеральную трассу Р-242 заволокло дымом, и пока огнеборцы не справятся с пожаром, проехать по ней не получится.

В дежурно-диспетчерской службе "Уралуправтодора" подтвердили, что автодорога Пермь-Екатеринбург частично перекрыта из-за лесного пожара - с 290 по 326 километр. На отрезке работают экипажи ГИБДД, они направляют автомобилистов в объезд - через Первоуральск, поселки Первомайский и Билимбай.

"Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу "Первоуральск-Шаля", - уточнили в пресс-службе Свердловской Госавтоинспекции.

Тем, кто планировал выдвигаться в сторону Екатеринбурга, но еще этого не сделал, рекомендуют отказаться от поездки. Либо заранее продумать маршрут.