Ученые подтвердили влияние красного вина на артериальное давление

Продукты, богатые флавоноидами, такие как ягоды, яблоки, чай, вино и темный шоколад, положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, в частности на артериальное давление. Такой вывод объясняется характеристиками микробиома кишечника, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Hypertension.

Флавоноиды - соединения, которые содержатся во фруктах, овощах и других продуктах растительного происхождения. Флавоноиды расщепляются микробиомом кишечника - бактериями пищеварительного тракта.

Предполагается, что флавоноиды могут снизить риск сердечных заболеваний, и это исследование оценило роль микробиома кишечника в этом процессе. Так, изучена связь между употреблением продуктов, богатых флавоноидами, с артериальным давлением и разнообразием кишечного микробиома. Прослежено, насколько вариативность микробиома кишечника может объяснить связь между потреблением продуктов, богатых флавоноидами, и артериальным давлением.

Ученые из Института глобальной продовольственной безопасности Королевского университета в Белфасте проанализировали данные о питании 900 взрослых жителей Германии. Они учитывали потребление определенных продуктов с высоким содержанием флавоноидов в течение одного года, показатели артериального давления после ночного отдыха, в состоянии покоя, и состав микробиома (его оценивали по РНК бактерий, выделенной из образцов кала). А добровольцы заполняли анкеты об образе жизни, возрасте, индексе массы тела, количестве потребляемых килокалорий и клетчатке, вредных привычках, физической активности, назначенных лекарствах, а также наличии в анамнезе случаев ишемической болезни сердца.

Как сообщают в американской ассоциации сердца со ссылкой на ведущего исследователя работы Эдина Кэссиди, снижение артериального давления достижимо с помощью простого изменения ежедневного рациона.

Исследователи пришли к выводу, что участники, которые потребляли больше ягод, яблок, груш и вина, имели более низкий уровень систолического (верхнего) артериального давления, что частично объяснялось бактериями в их кишечном микробиоме. Например, употребление примерно 150 граммов ягод в день связали со снижением давления на 4,1 миллиметра ртутного столба, а 350 миллилитров вина в неделю - с понижением на 3,7 миллиметра ртутного столба.

Как отметили кардиологи, на основе этой информации непьющим людям лучше воздержаться от употребления алкоголя, а пьющим надо посоветоваться с врачем насчет рисков и пользы умеренных порций. Они напомнили: красное вино может быть составляющей здорового питания, если употребление не превышает одного бокала в день для женщин и двух - для мужчин.

В последующих исследованиях предложили изучить роль метаболизма и микробом кишечника в регулировании воздействия флавоноидов на давление.