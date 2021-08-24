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24.08.2021 15:53
Рубрика: Общество

Ученые предложили новый метод обработки данных интернета вещей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Ученые ЮУрГУ вместе с коллегами из Мексики предложили новый метод обработки данных интернета вещей. Результаты исследования опубликовал научный журнал Supercomputing Frontiers and Innovations, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Фото: iStock
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Интернетом вещей называют сеть физических устройств, которые могут обмениваться данными в режиме реального времени. Однако облако, в котором собираются данные, расположено далеко, и процесс передачи информации отнимает много времени - в пределах сотни миллисекунд. Кроме того, не исключена утечка.

Ученые предложили обрабатывать информацию, поступающую с датчиков, на вычислительных устройствах, находящихся в непосредственной близости к источнику, преобразовав тем самым "облачные" процессы обработки в "туманные".

Такую возможность доказали ученые Высшей школы электроники и компьютерных наук ЮУрГУ. В исследовании со специалистами из Центра научных исследований и высшего образования Мексики они предложили разбить большой вычислительный процесс на микропотоки.

По словам одного из авторов работы, старшего научного сотрудника уральского вуза Глеба Радченко, в такой модели микропотоки настолько легковесные, что их можно разместить на маломощных туманных вычислительных узлах в непосредственной близости от источника данных.

- Таким образом, мы берем на себя задачи, связанные с сохранностью, безопасностью, сами решаем, какие данные хранить и где обрабатывать, - пояснил он.

Эффективность нового метода обработки информации протестировали в ходе эксперимента с привлечением мощностей Лаборатории суперкомпьютерного моделирования вуза.

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