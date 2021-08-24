В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства ночного ДТП на юге региона, где в столкновении с КамАЗом погибли два пассажира легковушки. От удара большегруза ее перевернуло на крышу, сообщили во вторник в Поисково-спасательной службе региона.

- Минувшей ночью на трассе Троицк - село Кумыское произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении КамАЗа и Chery, - рассказали в пресс-службе ведомства. - От удара легковой автомобиль перевернуло на крышу и отбросило на встречную полосу. Два его пассажира погибли на месте. Спастись удалось только водителю.

Когда он выбрался из салона машины, спасатели передали его в руки медиков, после чего предприняли меры по предотвращению возгорания.

Шофер грузовика не пострадал.