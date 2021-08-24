В Ирландии построили понтон для моржа, который топил лодки

800-килограммовый морж Валли любит нежиться на солнышке, забираясь на лодки людей. Однако такой вес выдерживают не все плавсредства. Зоозащитники нашли решение проблемы, обустроив для животного место отдыха.

Моржа впервые заметили в марте на юго-западе Ирландии в графстве Керри. С тех пор он преодолел четыре тысячи километров, побывал во Франции, Испании, Великобритании. Об этом сообщает BBC.

В зоозащитной организации "Группа Группа ирландских китов и дельфинов" (IWDG) отметили, что Валли топит по одной-две лодки в каждой гавани и попросили владельцев суден накрывать их или снимать двигатели, чтобы защитить от повреждений. Также благотворители попросили не беспокоить животное - оно не подает признаков нужды в человеческой помощи.

Служба спасения тюленей в Ирландии установила в Корке понтон, сделанный из старой лодке, Валли полежал на нем, но, по-видимому позже испугался большого количества людей и поменял место обитания. В организации сказали, что готовы переместить специальный понтон в другое место, где объявится Валли.