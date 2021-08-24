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24.08.2021 14:36
Рубрика: Власть

В Курганской области поставщики газа пообещали заморозить цены

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Управление ФАС по Курганской области оперативно отреагировало на просьбу регионального правительства проверить обоснованность повышения розничных цен на газ на заправках. Как сообщила на совещании руководитель антимонопольной службы Татьяна Соболевская, они сейчас собирают с юрлиц, занимающихся продажей топлива, информацию о причинах изменения цен на газ. После этого будет сделан анализ, насколько обоснованным было это изменение.

- Если есть основания для антимонопольного реагирования в рамках закона "О защите конкуренции", будем выдавать предупреждения, - отметила Татьяна Соболевская. - Дело в том, что законодательство запрещает согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые могут привести к росту или поддержанию цен на определённом уровне. Но без анализа причин изменения стоимости топлива делать выводы рано.

Фото: Виктор Васенин
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По словам директора департамента экономического развития Владимира Ковалева, оптовые поставщики газа сообщили, что у них есть запасы топлива примерно на месяц. На этот период они гарантировали заморозку цен.

- Если рост цен продолжится, это может негативно отразиться в целом на рынке товаров и услуг, - подчеркнул глава ведомства. - Поэтому наша задача сейчас - выяснить причину и остановить удорожание топлива. Если будет необходимость, мы обратимся в центральный аппарат ФАС, потому что рост цен наблюдается во всех регионах страны.

Ранее резким скачком цен на газ в Курганской области возмутились предприниматели. По их данным, только за неделю стоимость топлива на автозаправках в областном центре поднялась почти на семь рублей. В департаменте им пояснили, что цены на газ полностью зависят от ситуации на рынке, государство их не контролирует. Единственный инструмент, позволяющий чиновникам повлиять на процесс удорожания топлива, это обратиться в надзорные и контролирующие органы. Что они и сделали.

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