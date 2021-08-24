В Курганской области поставщики газа пообещали заморозить цены

- Если есть основания для антимонопольного реагирования в рамках закона "О защите конкуренции", будем выдавать предупреждения, - отметила Татьяна Соболевская. - Дело в том, что законодательство запрещает согласованные действия хозяйствующих субъектов, которые могут привести к росту или поддержанию цен на определённом уровне. Но без анализа причин изменения стоимости топлива делать выводы рано.
По словам директора департамента экономического развития Владимира Ковалева, оптовые поставщики газа сообщили, что у них есть запасы топлива примерно на месяц. На этот период они гарантировали заморозку цен.
- Если рост цен продолжится, это может негативно отразиться в целом на рынке товаров и услуг, - подчеркнул глава ведомства. - Поэтому наша задача сейчас - выяснить причину и остановить удорожание топлива. Если будет необходимость, мы обратимся в центральный аппарат ФАС, потому что рост цен наблюдается во всех регионах страны.
Ранее резким скачком цен на газ в Курганской области возмутились предприниматели. По их данным, только за неделю стоимость топлива на автозаправках в областном центре поднялась почти на семь рублей. В департаменте им пояснили, что цены на газ полностью зависят от ситуации на рынке, государство их не контролирует. Единственный инструмент, позволяющий чиновникам повлиять на процесс удорожания топлива, это обратиться в надзорные и контролирующие органы. Что они и сделали.