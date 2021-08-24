Новости

В Петербурге предложили повысить цены на проезд на два рубля 10:51
В Карелии умер третий человек после употребления суррогатного алкоголя 10:51
Суд отменил домашний арест гинекологу Дружининой по делу о торговле детьми 10:43
Под Воронежем более 30 тысяч человек остались без воды 10:40
В Приамурье трое подростков осквернили Мемориал Славы 10:39
В Сочи в пик курортного сезона рекордно подешевели авиабилеты 10:37
Захарова дала братский совет Зеленскому 10:36
В Тюмени избавили от многолетней боли пациентку с неясным диагнозом 10:31
Собянин рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице 10:30
Избившие пациентку в Ярославле санитары отстранены от работы 10:26
В Испании захотела остаться лишь половина эвакуированных афганцев 10:16
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула 10:12
Мишустин расширил меры поддержки птицеводов 10:09
В Сочи появился видеогид по достопримечательностям курорта 10:07
МИД РФ: Москва не заинтересована в прекращении транзита газа через Украину 09:52
Полицейские задержали двух мужчин за нападение на таксиста в Подмосковье 09:47
Политолог Андрей Золотарев: Нынешний курс Киева приведет к распаду Украины 09:41
Россияне стали чаще жаловаться на взлом аккаунтов на "Госуслугах" 09:40
На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер 09:39
Петр Бирюков: В Москве улучшат качество и надежность электроснабжения 09:31
Опрос: Каждый третий российский школьник провел каникулы дома 09:27
Netflix до конца года выпустит 43 новых фильма 09:15
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли два человека 09:13
МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года 09:08
Дебаты на "Первом" начались с вопросов демографии и безопасности 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 10:31
Рубрика: Общество

В Тюмени избавили от многолетней боли пациентку с неясным диагнозом

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тюмени прооперировали женщину, которая долгие годы жаловалась на боль в стопе, но не могла узнать причину недомогания и точный диагноз.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области
В Томске спасли пациента с опухолью глотки размером с куриное яйцо

Пациентка пришла в "травму" с жалобами на ногу, болезненные ощущения в которой донимали ее целых шесть лет. При этом, несмотря на многочисленные исследования, установить, из-за чего женщину беспокоит стопа, не получалось.

Специалистам Областной клинической больницы № 2 поставить диагноз все же удалось: метатарзалгия Мортона (неврома Мортона) - это доброкачественная опухоль, разрастание фиброзной ткани вокруг нерва. Механизм развития невромы Мортона изучен не до конца, но в настоящее время принято считать, что пусковым моментом являются повторные, множественные микротравмы и компрессия нерва.

Как пояснил травматолог-ортопед Владимир Малишевский, из-за незначительного размера диагностировать новообразование с помощью лучевой диагностики сложно, выявить его можно только клинически

"Во время операции мы удалили небольшую опухоль между костями среднего и безымянного пальцев. Как правило, подобное новообразование появляется именно в этом месте", - пояснил доктор.

Две недели женщина ходила на перевязки, сейчас швы уже сняты и она может ходить, не испытывая боли.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

МИД РФ: "Северный поток - 2" может быть запущен до конца года
Минтруд утвердил порядок информирования о сумме будущей пенсии
ЦБ предложил ограничить время сбоев в работе банковских приложений
Партии начинают предвыборные дебаты на радио и телевидении
Неизвестные угнали украинский самолет из аэропорта Кабула
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете