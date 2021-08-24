В Тюмени избавили от многолетней боли пациентку с неясным диагнозом

В Тюмени прооперировали женщину, которая долгие годы жаловалась на боль в стопе, но не могла узнать причину недомогания и точный диагноз.

Пациентка пришла в "травму" с жалобами на ногу, болезненные ощущения в которой донимали ее целых шесть лет. При этом, несмотря на многочисленные исследования, установить, из-за чего женщину беспокоит стопа, не получалось.

Специалистам Областной клинической больницы № 2 поставить диагноз все же удалось: метатарзалгия Мортона (неврома Мортона) - это доброкачественная опухоль, разрастание фиброзной ткани вокруг нерва. Механизм развития невромы Мортона изучен не до конца, но в настоящее время принято считать, что пусковым моментом являются повторные, множественные микротравмы и компрессия нерва.

Как пояснил травматолог-ортопед Владимир Малишевский, из-за незначительного размера диагностировать новообразование с помощью лучевой диагностики сложно, выявить его можно только клинически

"Во время операции мы удалили небольшую опухоль между костями среднего и безымянного пальцев. Как правило, подобное новообразование появляется именно в этом месте", - пояснил доктор.

Две недели женщина ходила на перевязки, сейчас швы уже сняты и она может ходить, не испытывая боли.