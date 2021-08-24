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24.08.2021 15:39
Рубрика: Культура

В Тюмени молодым кинематографистам дали 72 часа для создания фильма

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 19(8544)
В конце лета Тюмень на правах хозяйки приняла почти две сотни начинающих кинематографистов со всей России - здесь состоялся мощный по эмоциям участников и вложениям Фонда президентских грантов проект "Снять за 72 часа". Зрителям остается дождаться, когда пополнится отечественный кинолист, ведь знаковые работы организаторы обещают прокатить по фестивалям и конкурсам.
В первые часы после старта проекта Константин Белоусов решил снять финальные сцены фильма "1". Их смысл - в присутствии белого цвета, сопровождающего одиночество. Фото: Ирина Никитина/РГ В первые часы после старта проекта Константин Белоусов решил снять финальные сцены фильма "1". Их смысл - в присутствии белого цвета, сопровождающего одиночество. Фото: Ирина Никитина/РГ
В первые часы после старта проекта Константин Белоусов решил снять финальные сцены фильма "1". Их смысл - в присутствии белого цвета, сопровождающего одиночество. Фото: Ирина Никитина/РГ

Как говорит замдиректора центра "Медиаполис", программный директор проекта Анастасия Малахова, попасть в индустрию до сих пор сложно: за приличным образованием приходится ехать в столицы, после диплома стучать во все двери и почти не рассчитывать на успех, потому что это всегда рулетка, а в рабочем портфеле, как правило, пусто. Подобные инициативы дают ребятам со всех окраин возможность в равных условиях создавать контент и заявлять о себе бесплатно. Тем более в пандемию появился тренд на децентрализацию киноискусства - за идеями и специалистами модные продюсеры устремились в дальние регионы.

Фото: kinopoisk.ru
Продолжение фильма "Елки" снимут в Тюмени

- Один из механизмов раскрутки модели большого кино на проекте - игровая валюта медиалион, - рассказала Малахова. - Участники получали ее за интересную презентацию на питчинге, активность на образовательной программе, отзывы и комментарии в соцсетях. Заработанное тратили на аренду техники для съемок, ведь не все смогли доставить аппаратуру.

Из Петербурга в Тюмень Дарья Кондратова, сотрудница киностудии "Лендок", привезла сумку весом пять килограммов - все для воплощения очень личной истории.

- Путешествие в Сибирь - словно выход из зоны комфорта. Но есть еще одна причина поездки - знакомство и работа с вашей гениальной танцовщицей Сашей Балецкой. Это моя главная героиня, которая, по задумке, вместе с партнером падает на дно, а дальше пытается спастись, - поделилась Дарья.

В пандемию продюсеры устремились за идеями в дальние регионы

Документальную короткометражку про обычный ритм жизни среднестатистической семьи сняла Екатерина Алексеева из Тюмени. На проекте она - и оператор, и монтажер. А вообще - менеджер по туризму. Ее земляк Костя Белоусов, по совместительству актер театра "Ангажемент", режиссирует артхаусную ленту под названием "1" про то, как одинокий человек погружается в работу и становится своего рода машиной. Для массовки молодой человек позвал сто знакомых, но до локации на заброшенной парковке добралась половина - зноен нынешний август.

Еще одна короткометражка, и снова социальная: Виктория Кузнецова из Новосибирска поднимает тему пьянства. Виктория - продюсер, умеет продвигать контент. Остальные "рабочие звенья" нашла в первый же день у стойки регистрации. Говорит, с молодежным кино в родном городе настолько плохо, что готова колесить по регионам.

Кстати

В скором времени "Медиаполис" наконец определится с судьбой мини-сериала "Сквозь камни" и большого метра "Отряд С" про защитников Аджимушкайских каменоломен в Крыму, куда в годы войны, уходя от фашистов, спустилось более 13 тысяч человек, а на поверхность через 170 дней вышли только семеро… В начале пандемии проекты заморозили. Сейчас, по всей видимости, наступает оттепель.

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