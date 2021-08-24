Регионы получат еще 24 млрд рублей на лесоохрану

Федеральный центр выделит регионам еще 24 миллиарда рублей на мероприятия по охране лесов, заявил президент Владимир Путин. "Это будет означать 100-процентное выполнение обязательств, кстати говоря, Федерации по выплате субвенций регионам. Но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели", - подчеркнул он, выступая на съезде партии "Единая Россия".

Глава государства напомнил, что в этом году с природными пожарами столкнулись многие регионы страны. "Я хочу в этой связи искренне поблагодарить всех сотрудников МЧС, летчиков, экипажи пожарных команд на местах, добровольцев, жителей городов и поселков, которые боролись и продолжают и сегодня бороться со стихией", - сказал Путин.

Президент призвал извлечь уроки и кардинально усилить систему лесоохраны. Правительству поручено внимательно проработать вопрос. "Важно четко отработать полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизмов своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации", - пояснил президент.