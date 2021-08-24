Регулятор в США впервые полностью одобрил вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech первой в США получила полное одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Как проинформировал регулятор, препарат выйдет на рынок под названием Comirnaty и будет использоваться для профилактики COVID-19 для лиц в возрасте от 16 лет.

До этого все вакцины от коронавируса в США были сертифицированы регулятором по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Как заявила и.о. главы управления Джанет Вудкок, это решение может "вселить дополнительную уверенность в граждан страны" и подтолкнуть к вакцинации тех, кто еще не решился на этот шаг.

Кроме того, полное одобрение создает правовую основу для введения обязательной вакцинации на разных уровнях, причем пока только этим препаратом. О планах работать в этом направлении заявил президент Джозеф Байден, призвавший государственные и частные компании вводить обязательную вакцинацию сотрудников. "Если вы руководитель в бизнеса, некоммерческой организации или штата, который ждал полного одобрения вакцинации со стороны регулятора, я призываю вас сделать это сейчас же", - сказал Байден.

О принудительной вакцинации в Америке заговорили на фоне стремительного распространения дельта-штамма COVID-19, которое летом вызвало новую волну заболеваемости по всей стране даже несмотря на то, что более половины населения было привито от коронавируса. При этом темпы вакцинации значительно упали, а меры стимулирования прививочной кампании давали весьма скромные результаты - переубедить большинство скептиков не удавалось. В результате и власти, и бизнес постепенно стали вводить обязательную вакцинацию для сотрудников или требовать от них постоянного тестирования на коронавирус, которое в Америке в основном платное.

Пентагон намерен к середине сентября ввести обязательную вакцинацию всех военнослужащих. Пока же солдатам и офицерам предписано сообщить о том, привиты они или нет.

Полное одобрение вакцины создало основу для обязательной вакцинации, к чему сразу же и призвал президент США Джозеф Байден

Аналогичные требования вводят отдельные ведомства. Департамент по делам ветеранов (первый из федеральных органов власти) обязал своих сотрудников - а это свыше 100 тысяч человек - сделать укол препаратом против коронавируса до конца сентября. Отказникам грозит штраф или увольнение.

По этому же пути пошли некоторые компании, в первых рядах которых оказались корпорации Google и Facebook.

А в Нью-Йорке обязали привиться всех учителей и персонал школ.